3 bin yeni anaokulu

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MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kars Eğitim Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak yeni okul yapımları, güçlendirme çalışmaları, yık-yap kapsamında yapılacak okullarla ilgili Kars’a tahsis etmiş olduğumuz eğitim yatırımları bütçesini 445 milyon TL’den 867 milyon TL’ye çıkardık.

TÜM OKULLARA DOĞALGAZ

Tüm illerimizde doğalgaza erişimi olup da doğalgaz dönüşümü yapılmayan okulun kalmaması için çok ciddi bütçe ayırdık. Zaten mevcut doğalgaza erişimi olan okullarımızın dönüşümü yapıldı. 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı’nda yeni doğalgaz erişimi olan ilçelerimizdeki okullarımızı da dönüştüreceğiz. Tüm okullarımızın doğalgaza erişimi olacak.

OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMAYA ÖNCELİK

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MEB olarak bu dönem en öncelik verdiğimiz alanlardan bir tanesi okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını yükseltmek. Tüm Türkiye’de, 81 il ve 922 ilçede çocukların okul öncesi eğitime erişimini artırmak için 3 bin tane anaokulu yapıyoruz.”

TARIM LİSESİ YAPILACAK



BAKAN Özer, Kars’a eğitim yatırımlarını da şöyle açıkladı: “Kağızman ilçemize 1 ilkokul, 1 ortaokul yapacağız. Halefoğlu köyümüze de 1 ortaokul yapacağız. 18 yaş üzeri engeli vatandaşlarımıza tahsis ettiğimiz merkezden yapacağız. Yeni bir fen lisesi ile çok güçlü alt yapıya sahip tarım lisesi yapacağız.”