3 bin cübbe ve kep adrese teslim

Maltepe Üniversitesi, uzaktan eğitime geçişle birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki evlerine geri dönen üç bini aşkın mezun öğrencisinin adresine cüppe ve kep göndererek, evlerde mezuniyet heyecanı yaşattı. Sosyal mesafe tedbirleri nedeniyle dijital ortamda gerçekleştirilen Maltepe Üniversitesi mezuniyet törenleri ‘Aynı gökyüzünü paylaşıyorsak, uzakta değilizdir’ sloganıyla haziran ayı sonunda düzenlenmişti. Mezun olan 3 bin 38 öğrencisinin adreslerine cüppe, kep ve çantadan oluşan mezuniyet hediyesiyle birlikte bir veda mektubu gönderen üniversite, mezunlarını sevindirdi. Şartların düzelmesi halinde geleneksel mezuniyet töreninin üniversite kampüsündeki Marmara Açıkhava Tiyatrosunda eylül ayı içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Aylarca zorunlu olarak evlerinde kalan mezun öğrencilere moral veren paketin içinde Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar imzalı bir mektup da bulunuyor. Rektör Karasar, mektup da mezun öğrencilere şöyle seslendi:

“Bugünlerin yaşamınızda çok önemli bir yer tuttuğunu biliyorum. Ağır ağır çıktığınız bu merdiven serüveninde bir basamağı daha geride bıraktınız. Hepinizi tebrik ediyorum. Önümüzde hayallerinizi gerçekleştirmek üzere olduğunuz bir dönem sizleri bekliyor. Bilmenizi isterim ki Maltepe Üniversitesi olarak her zaman bu güzel ailenin bir parçası olan sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Sizlerle en kısa zamanda tekrar bir araya geleceğimizi hatırlatır, hayalleriniz ve düşlerinizin hayat boyu gerçek olması ve sizleri mutlu etmesini dilerim.”