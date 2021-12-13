3 bin anaokulu 40 bin anasınıfı

Haberin Devamı

Artık öğretmenliğin bir kariyer mesleği olarak tanımlanacağını vurgulayan Özer, TBMM Genel Kurulu’nda, bakanlığının 2022 Mali Yılı Bütçesi’nin sunumunda şunları söyledi:

BÜTÇE 274 MİLYAR TL

Örgün ve yaygın eğitim-öğretim hizmetlerini yürütebilmek için eğitim bütçemiz, 274 milyar 384 milyon 474 bin TL olarak belirlenmiştir. Bu rakam 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 15.7'sini oluşturmaktadır.

En az iki doz aşı olan ve antikor oluşturan öğretmenlerin oranının yüzde 94’lere ulaştı.

2022 sonuna kadar 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere ve 5 yaş grubunda yüzde 78 olan okullaşma oranını da yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için gerekli planlamaları yaptık. Bu amaçla 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni anasınıfı yapacağız.

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılının 2'nci Dönemi'ne kadar, 5 bin yeni ana sınıfı açacağımızı söylemiştik. 2021 yılı henüz bitmeden 4 bin 3 yeni ana sınıfı açtık. Bu sınıflarda 79 bin çocuğumuz eğitim almaya başladı. Böylece 5 yaş grubundaki okullaşma oranı, 78'den 84'e çıktı.

Haberin Devamı

77 yeni anaokulunu tamamlayıp, hizmete aldık. 61 anaokulunun da yapımı sürüyor, bunları da ikinci döneme yetiştireceğiz. Geriye kalan 557 yeni anaokulunun yapımına da kısa sürede başlayacağız.

TEMİZ ENERJİ, TEMİZ OKUL

2022 yılında 'Temiz Enerji, Temiz Okul' projesi başlatacağız. Tüm okullarımızın tuvalet, kantin, yemekhane gibi mekanlarını iyileştireceğiz ve okullarımızda güneş enerjisi kullanımı ile yağmur suyu geri dönüşümüne öncelik vereceğiz. Okullarımızda sıfır atık kültürünü yaygınlaştıracağız. Su tasarrufuna özel önem vereceğiz.

mükemmeliyet merkezi

Mesleğin uygulanması sırasında oluşan bilgi ya da sistemin ürettiği tecrübe ile öne çıkan okullarımızı, öğretmenlerimiz yerinde görsün diye kısa süreli öğretmen hareketlilik programları başlatıyoruz. Mesleki eğitimde ortaya koyduğumuz ve adına Mükemmeliyet Merkezi dediğimiz tecrübenin yerinde görülmesi için ilgili alan öğretmenlerimizi bu okullarda kısa süreli görevlendirerek buradaki tecrübeden faydalanmalarını sağlayacağız.”

ÖĞRETMEN BİLİŞİM AĞI’NI KURDUK



BAKAN Özer, öğretmenlerin uzaktan eğitimde, seçeneklerini zenginleştirmek için ‘Öğretmen Bilişim Ağı’nı (ÖBA) kurduklarını belirterek şunları söyledi: "Bu dönemde, 679 bin 386 öğretmenimiz en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldı. Bazı öğretmenlerimizin ise kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldıklarını gözlemledik. Böylece bir haftalık ara tatilde sertifikalı toplam eğitim sayısı, 886 bin 233'e yükseldi. Öğretmenlerimize uzaktan eğitimde, eğitim seçeneklerini zenginleştirmek için Öğretmen Bilişim Ağı'nı (ÖBA) kurduk. Bu platformu ilk kez 21 Ocak-7 Şubat 2022 tarihleri arasındaki 2 haftalık tatilde uygulayacağız. Bu tarihler arasında öğretmenlerimizin mesleki gelişim eğitimlerini uzaktan eğitim olarak düzenleyeceğimizin müjdesini de buradan duyurmak isterim. "