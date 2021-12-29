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3 aylık burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Kasapoğlu#GSB
3 aylık burs ve öğrenim kredisi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez kredi ve burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin 29 Aralık itibarıyla yapılacağını bildirdi.

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim döneminde ilk kez Kredi ve Burs alacak öğrencilerden sisteme yeni girenlerin son üç aylık ödemelerine başladıklarını duyurdu.

Bakan Kasapoğlu yaptığı açıklamada, bugün itibarıyla sisteme yeni giren öğrencilerin kredi ve burs ödemelerini gerçekleştireceklerini ifade etti. Bakan Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde 180 bin burs tahsisi yapılan öğrencilerden, taahhütnamesini onaylayan 177 bin 842 öğrenciye burs, 238 bin 229 öğrenciye ise kredi ödemelerinin yapılacağını söyledi. 

Öğrencilere ekim, kasım ve aralık ayı ödemelerinin yapılacağını bildiren Bakan Kasapoğlu, 2021 yılı kredi-burs miktarı olan 650 TL üzerinden üç aylık toplam 1950 TL ödeme yapılacağını ifade etti. Bakan Kasapoğlu, bu miktarın yüksek lisans öğrencileri için 2 katı, doktora öğrencileri için 3 katı olduğunu da hatırlattı. Bakan Kasapoğlu, 29-31 Aralık tarihleri arasında TC kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını dile getirdi.

Buna göre, TC Kimlik numarasının sonu “0” ve "2’’ olanlar 29 Aralık, “4” ve "6’’ olanlar 30 Aralık, “8” olanlar ise 31 Aralık’ta ödemelerini alabilecek.

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#Gençlik Ve Spor Bakanı#Mehmet Kasapoğlu#GSB

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