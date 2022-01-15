3-5 yaş grubunda okullaşma oranı yükseldi

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Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapılması hedefleniyor. Ayrıca 2022 yılında yapılacak ilkokulların tamamının bünyesinde anaokulu veya anasınıfı yapılması kararı alındı.

2022 YILI SONUNDA HEDEF YÜZDE 76

Tüm illerde okul öncesi eğitime erişimi artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer şunları söyledi: “Eğitimde fırsat eşitliğini artırmak için okul öncesi eğitime erişimi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu kapsamda 2022 yılı sonuna kadar 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı yapacağız. Gerekli planlamalarımızı yaptık. Projeyi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin himaye ve destekleriyle başlattık ve yürütüyoruz. İlk adım olarak İstanbul’a her biri 12 derslikli 100 yeni anaokulu yapımını başlattık. İstanbul’a 2022 yılı sonuna kadar 1.000 yeni anaokulu yapacağız. 2022 yılı sonuna kadar 3 yaş grubunda %14 olan okullaşma oranını %50’ye; 4 yaş grubunda %35 olan okullaşma oranını %70’e ve 5 yaş grubunda %78 olan okullaşma oranını da %100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefe yönelik planlamamız, başarılı bir şekilde işliyor. 5 yaş grubunda Şubat 2022 için koyduğumuz hedefe 2021 yılı sonu itibarıyla ulaştık. 2022 yılı sonunda bu hedeflere ulaştığımızda 3-5 yaş grubunda okullaşma oranımız %45’ten %76’ya çıkmış olacak. Böylece, okul öncesinde okullaşma oranında da çok önemli bir artış sağlayarak OECD ortalamasına yaklaşmış olacağız.”