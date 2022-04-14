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2'şer Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? İkişer Ritmik Sayma Sayıları

2şer Ritmik Sayma 100e Kadar Nasıl Yapılır İkişer Ritmik Sayma Sayıları

2’şer ritmik sayma 100’ e kadar, ileri ya da geriye doğru ilerleyen bir kurala bağlı olarak yapılan işlemleridir. İleriye doğru da olsa geriye doğru da sayma işlemi yapıyorsanız, sayı kuralı bozulmamalıdır. İleriye doğru sayarken ilk sayıya+ 2 ekleyerek devam edilir, geriye doğru sayarken - 2 şeklinde devam edilmesi gerekmektedir. 2’şer ritmik sayma 100’ e kadar nasıl yapılır? İkişer ritmik sayma sayıları konusunda detayları derledik.

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 Ritmik sayılar, ileri ya da geriye doğru bir kural dahlinde devam eden sayılardır. 2’ şer ritmik sayma 100’e kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50…şeklinde devam etmektedir. 

 2’şer Ritmik Sayma 100’e Kadar Nasıl Yapılır? 

 2’şer ritmik sayma 100’e kadar ilk sayıya + 2 ilave edilerek, kurala uygun şekilde devam etmektedir. Ritmik sayma işlemleri ileriye doğru da olsa geriye doğru da olsa kural bozulmamalıdır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 olarak devam etmektedir. 

 İkişer Ritmik Sayma Sayıları 

 Ritmik sayılar ileriye doğru da olsa geriye doğru da olsa mutlaka bir düzen içinde devam etmelidir. İkişer ritmik sayma; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 şeklinde devam etmektedir.

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