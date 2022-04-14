2'şer Ritmik Sayma 100'e Kadar Nasıl Yapılır? İkişer Ritmik Sayma Sayıları

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Ritmik sayılar, ileri ya da geriye doğru bir kural dahlinde devam eden sayılardır. 2’ şer ritmik sayma 100’e kadar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50…şeklinde devam etmektedir.

2’şer Ritmik Sayma 100’e Kadar Nasıl Yapılır?

2’şer ritmik sayma 100’e kadar ilk sayıya + 2 ilave edilerek, kurala uygun şekilde devam etmektedir. Ritmik sayma işlemleri ileriye doğru da olsa geriye doğru da olsa kural bozulmamalıdır. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 olarak devam etmektedir.

İkişer Ritmik Sayma Sayıları

Ritmik sayılar ileriye doğru da olsa geriye doğru da olsa mutlaka bir düzen içinde devam etmelidir. İkişer ritmik sayma; 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 şeklinde devam etmektedir.