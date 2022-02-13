2'nin Kuvvetleri Nelerdir? 2 Sayısının Pozitif Tam Sayı Ve Doğal Sayı Kuvvetleri

Matematik, birçok kişinin zorlandığı bir alandır. Ancak özellikle sınav sorularında karşımıza çıkan sayıların kuvvetleri konusu mutlaka öğrenilmelidir. Bir sayının kuvveti sayı üzeri n şeklinde ifade edilir.
2'nin Kuvvetleri Nelerdir?
2 rakamının kuvvetleri aşağıdaki gibidir;
2 üzeri 0= 1
2 üzeri 1= 2
2 üzeri 2= 4
2 üzeri 3= 8
2 üzeri 4= 16
2 üzeri 5= 32
2 üzeri 6= 64
2 üzeri 7= 128
2 üzeri 8= 256
2 üzeri 9= 512
2 üzeri 10= 1024
2 Sayısının Pozitif Tam Sayı ve Doğal Tam Sayı Kuvvetleri
n ifadesi pozitif tam sayı olması sonucu 2'nin tüm kuvvetleri pozitif doğal ve tam doğal sayı olur.