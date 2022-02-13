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2'nin Kuvvetleri Nelerdir? 2 Sayısının Pozitif Tam Sayı Ve Doğal Sayı Kuvvetleri

2nin Kuvvetleri Nelerdir 2 Sayısının Pozitif Tam Sayı Ve Doğal Sayı Kuvvetleri

Matematik konuları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu yüzden matematiği tam ve temelden öğrenebilmek için işe sayılardan başlanmalıdır. Sayıların kuvvetleri de temel konular arasındadır. 2 bir rakamdır. Peki 2'nin kuvvetleri nelerdir? 2 sayısının pozitif tam sayı ve doğal tam sayı kuvvetleri hangileridir detayları ile derledik.

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 Matematik, birçok kişinin zorlandığı bir alandır. Ancak özellikle sınav sorularında karşımıza çıkan sayıların kuvvetleri konusu mutlaka öğrenilmelidir. Bir sayının kuvveti sayı üzeri n şeklinde ifade edilir. 

 2'nin Kuvvetleri Nelerdir? 

 2 rakamının kuvvetleri aşağıdaki gibidir;

 2 üzeri 0= 1

 2 üzeri 1= 2

 2 üzeri 2= 4

 2 üzeri 3= 8

 2 üzeri 4= 16

 2 üzeri 5= 32

 2 üzeri 6= 64

 2 üzeri 7= 128

 2 üzeri 8= 256

 2 üzeri 9= 512

 2 üzeri 10= 1024 

 2 Sayısının Pozitif Tam Sayı ve Doğal Tam Sayı Kuvvetleri 

 n ifadesi pozitif tam sayı olması sonucu 2'nin tüm kuvvetleri pozitif doğal ve tam doğal sayı olur.

 

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