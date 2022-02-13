2'nin Kuvvetleri Nelerdir? 2 Sayısının Pozitif Tam Sayı Ve Doğal Sayı Kuvvetleri

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Matematik, birçok kişinin zorlandığı bir alandır. Ancak özellikle sınav sorularında karşımıza çıkan sayıların kuvvetleri konusu mutlaka öğrenilmelidir. Bir sayının kuvveti sayı üzeri n şeklinde ifade edilir.

2'nin Kuvvetleri Nelerdir?

2 rakamının kuvvetleri aşağıdaki gibidir;

2 üzeri 0= 1

2 üzeri 1= 2

2 üzeri 2= 4

2 üzeri 3= 8

2 üzeri 4= 16

2 üzeri 5= 32

2 üzeri 6= 64

2 üzeri 7= 128

2 üzeri 8= 256

2 üzeri 9= 512

2 üzeri 10= 1024

2 Sayısının Pozitif Tam Sayı ve Doğal Tam Sayı Kuvvetleri

n ifadesi pozitif tam sayı olması sonucu 2'nin tüm kuvvetleri pozitif doğal ve tam doğal sayı olur.