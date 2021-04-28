29 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 29 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Türkiye’de seksen bir adet il bulunur. Seksen bir ile ait olan ve 1 numaradan başlayıp 81’e kadar giden alfabetik bir sıralama ile şehirlerin her birine bir plaka kodu verilmiştir. 1 numaralı plaka kodu yalnızca bir şehre aittir. Her şehrin kendine ait olan plaka kodu bulunur. Arabalar bulundukları şehrin plaka koduna göre plakalandırılır.

Plaka kodları A’dan başlayıp Z’ye kadar olan alfabetik sıralama ile illerin sıralanması ile sıralı bir şekilde 1’den başlanarak verilen sayılardan oluşur. Fakat yıllar içinde bazı ilçeler büyüyerek il haline getirilmiştir. Sonradan il olan ilçeler için belirlenen plaka kodları ise alfabetik sıra ile uyumlu değil aksine ilçeden ilk olarak ile çevrilen şehirler sıralamasına göre gitmektedir. Bu durumda bazen hangi plak kodunun hangi şehre ait olduğunu bulmak zorlaşabilmektedir. Birçok kişi plaka kodlarının hangi ile ait olduğunu tam olarak bilmemektedir.

29 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

29 plaka kodu Gümüşhane şehrine ait olan plaka kodudur.

29 Plaka Numaralı İlimiz Neresi ve Hangisidir?

29 plaka numarasına sahip olan ilimiz Gümüşhane’dir.