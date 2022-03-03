29 Beden Kot Hangi Beden? 29 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir

Haberin Devamı

Alışveriş yaparken giysilerin bedenlerini doğru seçmek önemli bir yere sahiptir. Hata yapmamak için özellikle kot bedenleri bağlı olarak belli bir ölçüm yapılması gerekir.

29 Beden Kot Hangi Beden?

Genel olarak kot bedenini üzerine 10 sayısı eklemek suretiyle kişi kendi bedenini bulma şansı elde etmektedir. Örneğin 30 beden kot için 10 eklendiği zaman 40 beden kot kişinin kendi bedenini gösterir. Ancak bu doğrultuda 27 ya da 29 ve 31 gibi bedenler ara buçuk beden olarak ifade edilir. Bu doğrultuda 29 beden ise 38 ila 40 beden olarak 38,5 beden şeklinde ifade edilir.

29 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir?

29 beden pantolon ara buçuk beden olarak kot bilinen ifade edilir. Bu sebepten dolayı ölçüm yaparken mutlaka 29 beden üzerine genelde 10 beden eklemek gerekir. Ancak ara buçuk beden olarak ifade edildiği için daha çok 38 ile 40 arasında bir beden şeklinde anlatılır. Daha yakın olarak ise net bir rakam üzerinden 38,5 beden olduğunu söylemek mümkün. O yüzden bu bedeni bulabilmek için 29 beden kot pantolon adına 38,5 numara öne çıkar.