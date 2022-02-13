28'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 28 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Haberin Devamı

Asal sayının tanımı şu şekilde yapılmaktadır: herhangi bir sayının kendisinden ve 1 sayısından başka böleni bulunmuyorsa, o sayının asal sayı olduğu ortaya çıkmaktadır. Buna göre en küçük asal sayı 2 olmakta ve asal sayılar bu kurala göre devam etmektedir.

28 Sayısının Çarpanları ve Bölenleri Nasıl Bulunur?

28 sayısının bölen sayıları bulunmadan önce çarpanlara ayrılması işlemi daha kolay hale getirecektir. Bu amaçla ilk olarak 28 sayısını 2 sayısına bölmek uygun olacaktır. Bölüm olarak gelen 14 tekrar 2 sayısına bölünmektedir. Daha sonra 7 sonucu gelmektedir. Son olarak 7 sayısı, 7 asal sayısına bölünür ve sonuç elde edilir.

Buna göre 28 sayısı şu şekilde çarpanlarına ayrılmaktadır: 28=2.2.7. Bu da 22.7 şeklinde yazılmaktadır.

Aynı zamanda sayının bölenleri; 1, 2, 4, 7, 14, 28 şeklinde 6 tane çıkmaktadır. Bunun 6 tane de negatif böleni bulunmaktadır.

Haberin Devamı

28 Sayısının Asal Çarpanları ve Asal Bölenleri Nelerdir?

28 sayısının asal çarpanlara ayrılmış hali; 22.7 şeklindedir. Buradan da asal bölenlerin 2 ile 7 sayıları olduğunu söylemek mümkündür.