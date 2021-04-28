28 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 28 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka, araçların trafiğe çıkılabilir durumda olduklarını ifade eden ve aynı zamanda taşıtın devlet tarafından tanınabilir olduğunu ifade eden bir tabeladır. Her şehir için farklı birer plaka kodu bulunmaktadır. Ancak çoğu zaman hangi plakanın hangi şehre ait olduğu bilinmemektedir. Böyle durumlarda plaka kodlarının hangi şehre ait olduğu sürekli araştırılmaktadır.

28 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

28 plaka kodu Giresun iline ait olan bir plaka kodu olarak bilinmektedir. Ülkemizde mevcut olarak bulunan 81 farklı ilimizin hepsinin ayrı birer plaka kodu bulunmaktadır. 28 plaka kodu ise Giresun ilimizin plaka kodu olarak ifade edilebilir.

Her ile özel olarak farklı bir plaka kodu bulunmaktadır. Siz de 28 plakalı bir araç görürseniz artık Giresun'a ait olduğunu bilebilirsiniz. Üstelik merak edenler için bir önce gelen plaka numarası olan 27, Gaziantep plaka kodu olarak bilinmektedir. Sonrasında gelen 29 plaka kodu ise Gümüşhane şehrine ait bir plaka kodu olarak ifade edilebilir. Plaka kodlarını bilmek çoğu zaman kolaylık sağlayan bir bilgi olarak aklınızda bulunabilir.