27 yılda 3 milyon çocuğa destek

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800 binden fazla bağışçısı olan ve sahada çalışan 94 binden fazla gönüllü tarafından desteklenen TEGV’in kuruluşundan bu yana geçen 27 yılık yolculuğu kurumun İstanbul’daki merkezinde anlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “Türkiye’nin eğitim alanındaki en yaygın sivil toplum kuruluşuyuz. Nitelikli insan gücü için 27 yıldır çalışıyoruz, bundan sonra daha çok çalışacağız” dedi.

4 BİN TABLET DESTEĞİ

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da pandemi sürecinde yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Pandemiyle birlikte en çok konuşulan konulardan biri fırsat eşitliğinden yararlanamayan çok sayıda aile ve çocuklarının evlerinde gerekli donanıma sahip olmayışlarıydı. Başlattığımız tablet kampanyasına çok sayıda kişi ve kurum katıldı. 74’ü köy ilkokulu olmak üzere 200’den fazla okulda 4 binden fazla tableti çocuklarımızla buluşturduk. Bazı bağışçılarımız Karadeniz’de selden, Muğla-Antalya ve çevresinde yangınlardan, İzmir’de depremden mağdur olmuş çocuklarımıza da el uzatmak için yoğun gayret gösterdi ve tabletlerini onlara ulaştırdı.”