27 yılda 3 milyon çocuğa destek

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiye kara teslim 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmıTürkiye kara teslim! 52 ilde okullar tatil: Yeni uyarı geldi... Çok sayıda kentte yoğun kar alarmı#Meteoroloji
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeliYeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!#Tonga
Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demireli çılgına çeviren olay Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...Karagümrük - Beşiktaş maçında Volkan Demirel'i çılgına çeviren olay! Yardımcısı güçlükle sakinleştirdi...#Volkan Demirel
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
İşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecekİşte belge, bakalım İmamoğlu ne diyecek#İmamoğlu
Kamu işçileri dikkat İşte tediye ödeme tarihleriKamu işçileri dikkat! İşte tediye ödeme tarihleri#Kamu
Film gibi operasyon... O anlar saniye saniye kameradaFilm gibi operasyon... O anlar saniye saniye kamerada!#ABD
Hazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabıHazine’den 10 soruda TL kur korumalı hesabı#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
Gazeteci cinayetini karartan gazetecilerGazeteci cinayetini karartan gazeteciler#Hrant Dink
1915 Çanakkale Köprüsünde sürpriz1915 Çanakkale Köprüsü'nde sürpriz#1915 Çanakkale Köprüsü
Yunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruzYunan Başbakanı: Türkiye’ye karşı tedbir alıyoruz#Yunanistan
Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu Kalabalık aileye yeni ev...Sinem ve Kenan’ın rotası belli oldu! Kalabalık aileye yeni ev...#Kenan İmirzalıoğlu
Aşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldıAşıklar şehri uğursuz geldi... Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen ayrıldı!#Serenay Sarıkaya
2 Şubat’ta babasından isteyecek Ünlü çiftin büyük heyecanı...2 Şubat’ta babasından isteyecek! Ünlü çiftin büyük heyecanı...#Berk Oktay
Bilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli olduBilim Kurulu sonrası kritik açıklama... Vakaların yaş dağılımı ve seyri belli oldu#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri

27 yılda 3 milyon çocuğa destek

#TEGV#Eğitim#Çocuklar
27 yılda 3 milyon çocuğa destek

1995 yılında “Bir çocuk değişir, Türkiye gelişir” felsefesiyle kurulan ve bugüne kadar 3 milyon çocuğun eğitim hayatına destek olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 27 yaşına girdi.

Haberin Devamı

800 binden fazla bağışçısı olan ve sahada çalışan 94 binden fazla gönüllü tarafından desteklenen TEGV’in kuruluşundan bu yana geçen 27 yılık yolculuğu kurumun İstanbul’daki merkezinde anlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “Türkiye’nin eğitim alanındaki en yaygın sivil toplum kuruluşuyuz. Nitelikli insan gücü için 27 yıldır çalışıyoruz, bundan sonra daha çok çalışacağız” dedi.

4 BİN TABLET DESTEĞİ

TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı da pandemi sürecinde yapılan çalışmaları şöyle anlattı: “Pandemiyle birlikte en çok konuşulan konulardan biri fırsat eşitliğinden yararlanamayan çok sayıda aile ve çocuklarının evlerinde gerekli donanıma sahip olmayışlarıydı. Başlattığımız tablet kampanyasına çok sayıda kişi ve kurum katıldı. 74’ü köy ilkokulu olmak üzere 200’den fazla okulda 4 binden fazla tableti çocuklarımızla buluşturduk. Bazı bağışçılarımız Karadeniz’de selden, Muğla-Antalya ve çevresinde yangınlardan, İzmir’de depremden mağdur olmuş çocuklarımıza da el uzatmak için yoğun gayret gösterdi ve tabletlerini onlara ulaştırdı.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#TEGV#Eğitim#Çocuklar

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine ilave tediye ödeme tarihleri belli oldu

#Kamu