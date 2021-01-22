26 yaşında olan TEGV, bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokundu

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), 2020’de başlattığı uzaktan eğitim çalışmalarında bugüne kadar 30 şehirde, dezavantajlı bölgelerde okuyan ve COVID-19 nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen toplam 8 bin 374 çocuğu nitelikli eğitimle buluşturdu. Pandemi sonrası dönemde yüz yüze ve çevrimiçi eğitim çalışmalarını bir arada sürdürmeyi hedefleyen TEGV, Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği’nin desteğiyle başlatılan ‘Yeni Dünya’ kampanyası kapsamında 2 bine yakın tablet bağışı sağlandı ve bugüne kadar İstanbul/Beykoz, Van/Gevaş ve Erciş, Siirt/Kurtalan, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak/Cizre ve Mardin/Savur’a bağlı köy okullarındaki 700 çocuğa tabletleri hediye edildi. TEGV’in 2021 planları arasında inşaatı tamamlanma aşamasında olan Çorlu Aysel Öğücü – Lila Öğrenim Birimi ile Van’da inşa edilecek Nirun Şahingiray Eğitim Parkı’nda çocuklarla buluşmak yer alıyor.

Çocukların nitelikli eğitimle buluşması için çalışan ve bugüne kadar 3 milyona yakın çocuğun hayatına dokunan TEGV, 26’ncı doğum gününü kutluyor. Geçtiğimiz eylül ayında hayatını kaybeden Suna Kıraç’ın öncülüğünde eğitimin önemine inanan bir grup sanayici, yönetici ve akademisyenin girişimiyle 1995’te kurulan TEGV, uyguladığı özgün eğitim modeli sayesinde, Türkiye genelindeki etkinlik noktalarında çocukları nitelikli eğitimle buluşturuyor.

‘HAYALİMİZ, TÜRKİYE’NİN GELİŞMİŞ ÜLKELER ARASINDA ANILMASI’

TEGV’in 26’ncı doğum günü nedeniyle düzenlenen çevrimiçi basın buluşmasında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Özinci, “2020, tüm dünya için pek çok açıdan zorlu geçen bir yıl oldu. Biz de bu zorlukların etkisini sonuna kadar hissettik. Çocuklarımızdan, gönüllülerimizden ayrı düştük. Çocuk seslerini çok özledik. Ama her an bu zorlukları nasıl aşarız, nasıl daha iyisini yaparız diye düşündük. Uzun zamandır planladığımız TEGV’in dijital platformunu hayata geçirerek uzaktan eğitim vermeye başladık. Yüz yüze eğitim bizim temel felsefemiz; elbette bundan vazgeçmiyoruz. Ancak koşulların gerekliliğine uyarak uzaktan eğitime geçiş sürecini hızlandırdık. Çocuklarımızla fiziksel olarak bir arada olamasak bile, teknoloji sayesinde onlara nitelikli eğitim desteği vermeye devam edebiliyoruz. Hayalimiz, Türkiye’nin gelişmiş ülkeler arasında anılması. Bu hayalin gerçek olması için çocuklarımızın potansiyeli çok yüksek. Görevimiz, bu çocuklara nitelikli eğitim için katkı sağlamak” dedi.

PANDEMİ SONRASI ‘HİBRİT’ EĞİTİM MODELİ

Genel Müdür Sait Tosyalı ise şunları söyledi:

“Temmuz 2020’de pilot çalışması başlatılan TEGV Dijital Platformu kapsamında bugüne kadar, Türkiye’nin 65 farklı noktasında 30 şehirde, dezavantajlı bölgelerde okuyan ve pandemi nedeniyle örgün eğitime devam edemeyen toplam 8 bin 374 çocukla buluştuk. Bu çalışmalara, daha önceden temel gönüllü eğitimi almış ve etkinlik noktalarında en az bir etkinlik dönemi çocuklarla yüz yüze etkinlik yapmış 1.054 gönüllü destek verdi. Çok hızlı bir organizasyonla hayata geçirdiğimiz TEGV Dijital Platformumuzla okullarından uzakta kalan çocuklarımıza faydalı bir katkıda bulunabildiğimiz için heyecan duyuyoruz. Pandemi sonrası dönemde yüz yüze eğitim ile çevrimiçi eğitim çalışmalarını bir arada yürüten ‘hibrit’ bir model uygulamaya devam edeceğiz. Uzaktan eğitim nedeniyle ortaya çıkan tablet ihtiyacını karşılamak amacıyla Arçelik ve Eski Arçelikliler Derneği’nin desteğiyle yürütülen ‘Yeni Dünya’ kampanyası kapsamında bugüne kadar 2 bine yakın tablet bağışı yapıldı. İstanbul/Beykoz, Van/Gevaş ve Erciş, Siirt/Kurtalan, Şanlıurfa, Gaziantep, Şırnak/Cizre ve Mardin/Savur’a bağlı köy okullarındaki 700 çocuğa tabletlerinin teslim edildi. Tüm eğitim dostlarımızın ve duyarlı kurumların katkılarıyla daha da büyüyeceğine inandığımız kampanyamızla başka köylerdeki çocuklarımızı da tabletleriyle buluşturarak, uzaktan eğitimlerinden geri kalmamaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”

‘OLDUKÇA YENİLİKÇİ BİR ENTEGRE SİSTEM YAZILIMINI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ’

TEGV Eğitim Direktörü Devrim Uygan da, “En büyük değerlerimiz gönüllülerimiz, çocuklarımız ve nitelikli eğitim programımız uzaktan eğitime taşındı. Yönetim, iletişim ve geri bildirim süreçlerini kapsayan bütünsel bir sistemi, geçici değil kalıcı çözüm olması hedefiyle planladık. Şu an Sivil Toplum dünyası için oldukça yenilikçi bir entegre sistem yazılımını gerçekleştiriyoruz. Tüm kullanıcı bilgi sistemi ihtiyaçlarımızı karşılayan, gönüllü yönetim, iletişim ve geri bildirim modüllerini kapsayan, Zoom entegrasyonu olan bir öğrenme yönetim sistemini de içinde bulunduran, tek şifreyle girilen büyük entegre bir sistem kuruyoruz. Bu sistemle geniş coğrafyamızda tüm eğitim planlamalarımızı, uygulamalarımız, gönüllü destek faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi çok daha verimli olarak gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

ÇORLU VE VAN’DA İKİ YENİ EĞİTİM BİRİMİ YOLDA

TEGV’in 2021 planları arasında iki yeni etkinlik noktasını hizmete açmak yer alıyor. Lila Group sponsorluğunda inşaatı tamamlanma aşamasında olan Çorlu Aysel Öğücü – Lila Öğrenim Birimi’nde yılda yaklaşık 3 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. 2008 yılında hayatını kaybeden TEGV’in miras bağışçısı Nirun Şahingiray adına Van’da yaptırılacak eğitim parkının mimari proje seçimi tamamlandı; inşaat çalışmalarına en geç mayıs ayında başlanması ve 2021 yılı sonundan önce çocuklara ev sahipliği yapması amaçlanıyor. Sürdürülebilir mimarisi, teknolojik altyapısı, spor alanları, açık alan düzenlemesi ve fonksiyonel iç mimarisiyle çocuk dostu mekan olarak yeniden tasarlanıp inşa edilecek Nirun Şahingiray Eğitim Parkı hizmete açıldığında, yılda 5 bin çocuğa nitelikli eğitim desteği sunabilecek.