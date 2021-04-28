26 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 26 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Her sürücü, kendi aracının plaka numarasını bilir. Çünkü araç ile ilgili tüm işlemler bu plaka numarası üzerinden yapılır. Aynı zamanda her kod, bir ili sembolize eder.

26 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

26 plaka kodu Eskişehir ilimize aittir. Yolda giden bir aracın 26 plakalı olduğunu gördüğünüzde, bilinmelidir ki bu araç Eskişehir iline kayıtlıdır. Aynı zamanda Eskişehir ilinin posta kodu da, plaka kodundan hareketle 26000 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda plaka kodundan sonra gelen harf ve rakam kombinasyonu da, o aracın Eskişehir'in hangi ilçesine bağlı olduğunu göstermektedir. Örneğin Eskişehir ilçelerinden biri olan Odunpazarı'na verilmiş olan harf ve sayı kombinasyonlarını şu şekilde listeleyebiliriz:

D 0001 - D 9999

DA 001 - DZ 999

EA 001 - EZ 999

FA 001 - FS 999

FU 001 - FU 999

KA 001 - KZ 999

M 0001 - M 9999

MA 001 - MA 999

NA 001 - NZ 999

PA 001 - PZ 999