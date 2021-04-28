26 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 26 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Nasıl ki insanların kimliği varsa, araçların da plakaları vardır. Eğer aracınızla ilgili bir işlem yapmak ya da yaptırmak isterseniz, bu durumda aracınızın plakasına ihtiyaç duyarsınız. Türkiye'de her şehrin bir plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları aynı zamanda posta kodunu da oluşturur. Peki, 26 plaka hangi şehrin plaka kodudur? İşte bu konu hakkında tüm bilmeniz gerekenler.
Her sürücü, kendi aracının plaka numarasını bilir. Çünkü araç ile ilgili tüm işlemler bu plaka numarası üzerinden yapılır. Aynı zamanda her kod, bir ili sembolize eder.
26 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
26 plaka kodu Eskişehir ilimize aittir. Yolda giden bir aracın 26 plakalı olduğunu gördüğünüzde, bilinmelidir ki bu araç Eskişehir iline kayıtlıdır. Aynı zamanda Eskişehir ilinin posta kodu da, plaka kodundan hareketle 26000 olarak belirlenmiştir. Aynı zamanda plaka kodundan sonra gelen harf ve rakam kombinasyonu da, o aracın Eskişehir'in hangi ilçesine bağlı olduğunu göstermektedir. Örneğin Eskişehir ilçelerinden biri olan Odunpazarı'na verilmiş olan harf ve sayı kombinasyonlarını şu şekilde listeleyebiliriz:
D 0001 - D 9999
DA 001 - DZ 999
EA 001 - EZ 999
FA 001 - FS 999
FU 001 - FU 999
KA 001 - KZ 999
M 0001 - M 9999
MA 001 - MA 999
NA 001 - NZ 999
PA 001 - PZ 999