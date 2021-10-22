25’inci yıl etkinliklerinde İlber Ortaylı ağırlanacak

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Ünlü tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, “Cumhuriyetin İlk Yüzyılı” başlıklı konferansı Atılım Üniversitesi’nde yapacak. Üniversite’nin 25’inci yıl etkinlikleri kapsamında konuşacak Ortaylı, Cumhuriyetin ilanı, sonraki yılları ve bugünü hakkında bilgiler verecek.
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Etkinlikler kapsamında Cumhuriyet Bayramı olması nedeniyle Ortaylı’nın ağırlanacağı konferans, Mühendislik Fakültesi Fuaye alanında 25 Ekim’de saat 14.30’da düzenlenecek.