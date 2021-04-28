25 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 25 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Yolculuk anında araç plaka kodlarına dikkat etmekte olur ve hangi illere ait olduğunu öğrenmek isteriz. Her kent için sırasıyla plaka kodu belirir ve ülkemizde 01 ile 81 il içinde plaka kodları bulunmaktadır. Alfabetik sıra ile belirlenen kodlara göre; 25 plaka kodu nerenin? 25 plaka numarası neresi, hangi şehir plakası? İşte, tüm detaylar.
Plaka kodları şehirlere dağıtılırken ilk olarak alfabetik sıra esas alınmıştır. Bu esas içerisinde çoğu plaka kodu doğal sıralanmıştır. Belli bir sayıdan sonra ise yeni şehir olmuş illere sırası ile plaka kodu verilmiştir.
25 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 25 plaka Erzurum kentine aittir. Bilgi olması için; bir önceki 24 plaka numarası Erzincan, bir sonraki plaka numarası 26 Eskişehir kentine aittir.
Erzurum şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 25 numaraları arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 25 plaka Erzurum ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.
25 AC=AZ001=999Yakutiye
25 C 0001=1000 Yakutiye
25 C 1001=1500 Aşkale
25 C 2000=2500 Oltu
25 D 0001=8999 Yakutiye
25 D 9000=9199 Aşkale
25 D 9200=9299 Pasinler
25 D9300=9499Horasan
25 D9500=9699Oltu
25 D 9700=9899 Hınıs
25 D 9900=9999 İspir
25 DA=DL 001=999 Yakutiye
25 DN 001=999 Oltu
25 DP 001=999 Hınıs
25 DR=DS 001=999 Yakutiye
25 DT 001=999 Aşkale
25 DU 001=999 Oltu
25 DV=DZ 001=999 Yakutiye