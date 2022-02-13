24'ün çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 24 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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Çarpanları ayırmak için belirli hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Bu hususlar neticesinde bir sayının çarpanları kolayca bulunabilir. Ayrıca sayıların asal çarpanları olduğu da bilinmektedir. Buna göre sayıların çarpanları, bölenleri ve asal sayıları kolayca bulunmaktadır.

24'ün Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

24 sayısının çarpanları ve bölenleri kolayca bulmaktadır bulunmaktadır. Önemli olan sayının hem pozitif hem de negatif çarpanlarını bulmaktır.

24 sayısının çarpanları 8 adet olarak bilinmektedir. Bu sayılar 1, 2, 3, 4, 6, 8,12 ve 24 şeklindedir. Bu sayılar 24 sayısının çarpanları olarak bilinmektedir.

24/1 = 24

24/2 = 12

24/3 = 8

24/4 = 6

24/6 = 4

24/8 = 3

24/12 = 2

24/24 = 1

24 sayısının negatif çarpanları da bulunmaktadır. Bunlar ise -1, -2, -3, -4, -6, -8, -12 ve 24 şeklinde bilinmektedir.

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24 Sayısının Asal Çarpanları Ve Bölenleri

24 sayısının asal sayılarına baktığımız zaman iki adet sayı karşımıza çıkmaktadır. Bu sayılar 2 ve 3 sayılarıdır. Yukarıda verilen 8 adet çarpan sayının aynı zamanda 24'ün bölenleri olduğu da görülmektedir.