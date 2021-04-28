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GeriAraştırma 24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
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Haber Giriş: 28.04.2021 - 04:35 | Son Güncelleme:

24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

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24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Memleketimizin 81 ili için numaralandırılmış plaka numaraları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişmekte olan plaka kodlarına göre; her il için sırası ile plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 24 nolu plaka kodu olmaktadır. Şehirlerarası yolcuklar esnasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 24 plaka hangi şehrin kodu, hangi şehre ait? İşte, tüm detaylar.

Plaka kodları illere alfabetik sıra ile dağıtılmaktadır. Belli bir sayıdan sonra ise sonraları il olmuş şehirlere verilmeye başlanmıştır.

 24 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

 Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod Erzurum'dur.

 Erzincan şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.

 24 AC=AZ Merkez

 24 DA= Tercan

 24 DC= DD Merkez

 24 DE= Çayırlı

 24 DF= DT Merkez

 24 DU= Tercan

 24 DY= DZ Merkez

 24 EA= Merkez

 24 EC= Merkez

 24 FA= Refahiye

 24 FE= Refahiye

 24 FC= FD Çayırlı

 24 M= Merkez

 24 M= Tercan

 24 M= Çayırlı

 24 M= Refahiye

 24 M= Merkez

 24 M= Üzümlü

 24 T= Merkez

 24 T= Tercan

 24 T= Çayırlı

 24 T= 24 T

 24 T= Refahiye

 24 T= Merkez

 24 T= Üzümlü

 24 UA= UF Üzümlü

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