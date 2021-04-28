24 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 24 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Memleketimizin 81 ili için numaralandırılmış plaka numaraları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişmekte olan plaka kodlarına göre; her il için sırası ile plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 24 nolu plaka kodu olmaktadır. Şehirlerarası yolcuklar esnasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 24 plaka hangi şehrin kodu, hangi şehre ait? İşte, tüm detaylar.
Plaka kodları illere alfabetik sıra ile dağıtılmaktadır. Belli bir sayıdan sonra ise sonraları il olmuş şehirlere verilmeye başlanmıştır.
24 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
Her il için ayrı ayrı belirlenmekte olan plaka kodlarına göre; 24 plaka kodu Erzincan şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir önceki 23 kod Elazığ bir sonraki 25 kod Erzurum'dur.
Erzincan şehrinde birçok ilçe bulunmaktadır. 24 numaralı arabaların plaka harf grupları ise bazı yerleşkelere aittir. İşte 24 plaka Diyarbakır ilçelerinin plaka numaraları ve harfleri.
24 AC=AZ Merkez
24 DA= Tercan
24 DC= DD Merkez
24 DE= Çayırlı
24 DF= DT Merkez
24 DU= Tercan
24 DY= DZ Merkez
24 EA= Merkez
24 EC= Merkez
24 FA= Refahiye
24 FE= Refahiye
24 FC= FD Çayırlı
24 M= Merkez
24 M= Tercan
24 M= Çayırlı
24 M= Refahiye
24 M= Merkez
24 M= Üzümlü
24 T= Merkez
24 T= Tercan
24 T= Çayırlı
24 T= 24 T
24 T= Refahiye
24 T= Merkez
24 T= Üzümlü
24 UA= UF Üzümlü