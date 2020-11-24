24 Kasım Öğretmenler Gününüz kutlu olsun

Aslında tabii ki sadece 24 Kasım’larda değil yaşamımızın her anında hatırlamamız gerekiyor öğretmenlerimizi. Çünkü hepimiz öğretmenlerle başladık öğrenme yolculuğuna. Hayata ilk adımlarımızı atarken öğretmenler oldu yanı başımızda. Tıpkı annelerimiz gibi, babalarımız gibi. Evet onları hiç unutmadık, unutmuyoruz ama bugün öğretmenlerimize onlara ne kadar çok değer verdiğimizi gösterme günü. Kaç yaşında olursak olalım, ne iş yaparsak, nerede yaşarsak yaşayalım hepimiz bugün gördüğümüz tüm öğretmenlere bir çiçek uzatalım. Onlara içten bir teşekkür edelim. Belki çoğumuz kendi öğretmenlerimizin izini kaybettik. Belki bazı öğretmenlerimiz artık yaşamıyor. Ama bugün her öğretmen bizim öğretmenimiz. Tıpkı dün okula başlamış çocuklar gibi bugün bütün öğretmenlerin ellerini öpüyor, bütün öğretmenlere iyi ki varsınız diyoruz.