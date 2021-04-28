23 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 23 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Alfabetik sıralama ile ele alındığı zaman Türkiye'deki her şehrin bir plakası bulunur. Bu plakalar araçlar için kullanılırken aynı zamanda birçok değişik amaç altında değerlendirilir. Merak edilen ve internet üzerinden araştırılan numaralardan biri olarak da 23 ön plana çıkıyor.

23 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

23 plaka Elazığ şehrine aittir. Pek çok kişi bu plaka kod numarasını merak etmekte ve internet üzerinden de öğrenmeye çalışmaktadır. Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Elazığ, bölge itibariyle en önemli şehirler içerisinde gelir. Özellikle tarım ve hayvancılık açısından oldukça önemli olan şehirler içerisinde yer almaktadır. Ülkenin dört bir köşesine doğal kaynakların ulaştırıldığı şehirlerden biri olarak da öne çıkar.

Ülke içi ve uluslararası ithalat ile ihracat noktasında da önemli olan Elazığ için, ülke içerisinde kullanılmak üzere plaka numarası öğrenilmeye çalışılır. Özellikle araç plakası olarak değerlendirirken, aynı zamanda kurumsal açıdan da ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda Elazığ şehri için plaka numarası olarak 23 sayısı belirlenmiş durumda. E harfi üzerinden 23. sırada olması ile beraber, bu şehir adına 23 numarası kullanılır.