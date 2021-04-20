23 Nisan’da öncelik çocukların iyi olma hali

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümü olan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bu yıl Millî Eğitim Bakanlığı, bir dizi etkinlik planladı. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, kutlama haftasına yönelik yol haritasını paylaştığı şu notla duyurdu:

“Her hafta onların ama bu hafta en çok çocuklarımızın haftası... 23 Nisan haftasında anne babalar ve öğretmenler olarak, çocuklarımıza mutlu anlar hediye edelim istiyoruz. Böyle bir zamanda gülümsemek ve gülümsetmek çok değerli. Bayramınız mutlu olsun çocuklarım.”

ÖNCE ÇEVRİM İÇİ ARDINDAN AÇIK HAVA ETKİNLİĞİ

Etkinlikler 21 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 10.00’da Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çocuk Gelişimi ve Erken Çocukluk Eğitimcisi Prof. Dr. Belma Tuğrul ile Bilim Kurulu üyesi Çocuk Hekimi Prof. Dr. Ateş Kara’nın veliler ile buluşması ile başlayacak. “Küresel Salgın Döneminde Çocukların Ruh ve Beden Sağlığı” konulu çevrim içi toplantı, Millî Eğitim Bakanlığı Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Programda iki değerli bilim insanı ile birlikte anne babaların sorularını yanıtlayacaklarını belirten Bakan Selçuk, ilgi duyan herkesi ekran başına davet etti.

Ailelerin ardından Ziya Öğretmen, salgın koşullarında mesafe ve hijyen kurallarını dikkate alarak Ankara’nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde yaşayan öğrencilerle açık hava söyleşisinde buluşacak. Öğrencilerin sosyal ve duygusal durumları söyleşinin ana temasını oluşturacak.

MARDİN MASAL EVİ AÇILACAK

22 Nisan 2021 Perşembe günü Mardin’e gidecek olan Bakan Selçuk, bayramın sahibi çocuklar ile bisiklete binecek ve açık havada vakit geçirecek. Ayrıca Mardin’deki program kapsamında Selçuk, meslektaşları ile de bir buluşma gerçekleştirecek ve Mardinli çocuklara armağanı “Mardin Masal Evi”ni açacak.

ANITKABİR ZİYARETİ

Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tüm çocukları temsilen Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bakan Selçuk, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklar ile sohbet edecek. Bakan Selçuk 23 Nisan günü “Ankara Masal Evi”nin açılış törenine de katılacak.

23 Nisan günü TRT EBA kanallarında bayram çoşkusunun ekran karşında yaşanabileceği özel bir program yayında olacak.