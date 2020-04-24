23 Nisan’a özel proje

Özel Arı Ortaokulu öğrencileri, ‘23 Nisan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ kutlamaları kapsamında Hindistan, İtalya ve ABD'den okulların katılımıyla ‘Küçük Kahramanlar Büyük Düşler’ adlı uluslararası çevrimiçi bir proje düzenledi. Projede yurtdışında yaşayan öğrencilerle bir araya gelen Arılı öğrenciler hem 23 Nisan’ın önemiyle ilgili duygularını paylaşmanın hem de bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Atatürk'ü anlatmanın gururunu yaşadı. Birbirinden renkli sanat çalışmaların gösterildiği, ulusal şarkıların söylendiği ve geleneksel dansların sergilendiği etkinlikte Arılı öğrenciler yurtdışındaki öğrencilere ve ailelerine 23 Nisan coşkusunu yaşattı.