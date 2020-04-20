23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da aynen öyle değerlidir. 23 Nisan 1920’de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışı ile ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kuruldu. Bu, egemenliğin, başka bir deyişle devleti kuran, yöneten en üstün gücün, kişilere veya belirli topluluklara değil, doğrudan millete ait olması demek. Kurtuluş Savaşının hala devam ettiği o yıllarda, bağımsız bir devletin ilanı her bakımdan çok önemlidir. Ayrıca, açılan meclis demokratik rejimin olmazsa olmazıdır. Bu da, ileriki yıllarda Türkiye’nin demokratik bir rejimle idare edileceğinin bir işaretidir.

İkincisi ise, TBMM’nin kurulmasından bir yıl sonra, Atatürk’ün bu önemli günü çocuklara duyduğu büyük güvenin ve sevginin ifadesi olarak, çocuk bayramı olarak ilan etmesi ve bu günü çocuklara armağan etmesidir. Dünyada Türkiye’den başka hiçbir ülkenin meclisi çocuklara böyle bir gün armağan etmemiştir.

Biz bu yıl korona virüs salgınından dolayı evlerde kutlamak zorunda olduğumuz bu değerli günü, çocuklarımız için çok eğlenceli ve eğitici bir hale sokabiliriz. Güzel elbiselerimizi giyip, onlarla oyunlar oynayabilir, süslemeler yapabiliriz. Sevdiklerine armağan etmek için yaptıkları resimleri evde görünür yerlere asabiliriz. Ya da arkadaşlarıyla mümkünse görüntülü konuşmalar yapıp, onlarla birlikte eğlenmelerini sağlayabiliriz.

Ancak günün anlam ve önemine göre de etkinlikler yapabiliriz. Örneğin, çocuklarımızdan TBMM’nin 23 Nisan 1920’de gerçekleşen ilk açılışını canlandırmalarını isteyebiliriz. Önce bu konuda onlara biraz bilgi verebiliriz. Tek çocuk varsa evde, meclis başkanı o olur; iki veya daha fazla varsa, kendi aralarında kimin başkan olacağına karar vermelerini sağlayabiliriz. Evin bir köşesini meclis gibi düzenler, onların hazırlayacağı konuşmaları dinleyebiliriz. Tarihimizdeki bu çok önemli günü canlandırarak, bu günün değerlerini içselleştirmelerini sağlayabiliriz. Bu canlandırmaları videoya çekip arkadaşlarıyla ve sevdiklerimizle paylaşabiliriz.

Bir başka etkinlik olarak da, 23 Nisan gününü evin idaresini onlara vermemiz olabilir. Ancak evin diğer üyelerinin fikirlerini alarak demokratik yollardan hareket etmek koşuluyla tabii. Günün programını kendileri yaparlar. Ne zaman kalkılacak, ne zaman kahvaltı edilecek, kahvaltıda ne yenecek, daha sonra neler yapılacak gibi… Böylelikle çocuklar, organizasyon, yönetim, zaman yönetimi ve liderlik gibi önemli kavramları, yaşayarak ve uygulayarak öğrenme fırsatını elde ederler. Becerileri gelişir, kendilerine olan güvenleri artar.

Tüm bu etkinlikler sırasında, onlara ne yapacaklarını dikte etmekten ziyade, yardıma ihtiyacı oldukları sırada onlara yol gösterebilir, yönlendirme yapabiliriz.

Egemenlik ve Çocuk Bayramımız hepimize kutlu olsun.

PROF. DR. ZEYNEP KIZILTEPE KİMDİR?

1978’de Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan Prof. Dr. Zeynep Kızıltepe, yüksek lisansını da burada tamamladı. Doktorasını ise Exeter Üniversitesi’nde yaptı. Halen Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdüren Kızıltepe’nin, çalışma alanları arasında; gelişim, öğrenme, motivasyon, öğretmen yetiştirme bulunuyor.