23 Nisan mesajları pencerelerde

Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı evlerden kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bugüne özel programlar hazırlıyor. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de çocuklar için bir çağrı yaparak, 23 Nisan'a kadar bayram sevincini anlatan mesajlarını çizip pencerelerine asmalarını istedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer veriliyor:

"23 Nisan geliyor. Penceremde bayram var. 23 Nisan 2020 tarihine kadar sen de her gün bir çocuk çiz ve pencerene yapıştır. Bayram günü bayram sevincini anlatan mesajını çizdiğin bir balonun içine yazıp pencerene ekleyerek Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna katıl. Fotoğrafını çekerek #PenceremdeBayramVar etiketi ile bayram günü paylaş. Sen de bayram coşkumuza ortak ol. Bayramı hep birlikte yaşayalım. Sokağa çıkamasak da bu coşkuyu evlerimizden tüm dünyaya duyuralım."