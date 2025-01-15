23 Nisan için iş birliği

Haberin Devamı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divan Salonu’nda düzenlenen '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamalarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, 23 Nisan Millî Egemenlik Haftası dolayısıyla geçen yıl TBMM’de başlatılan, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın partnerler olduğu organizasyonu kalıcı hâle getirmek için adım atacaklarını söyledi. 23 Nisan Millî Egemenlik Haftası kapsamında geçen yıl fevkalade güzel programlar icra edildiğini dile getiren Kurtulmuş, Millî Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının ayrı ayrı düzenlediği yarışmalarda Türkiye çapında dereceye girenlere ödüller verildiğini anımsattı.

TBMM’NİN YER ALMASI EĞİTİMİN PARÇASI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2013’ten bu yana 23 Nisan’ı, 'bir karnaval havasında kutlamaların yapıldığı program' olarak planladıklarını, geçen yıl icra edilen programların da TBMM Başkanı Kurtulmuş’un desteğiyle bambaşka bir boyut kazandığını söyledi. Bakan Tekin, 'ulusal egemenlik' kavramını çok önemsediklerini dile getirerek, “Çocuklara ulusal iradeyi, millî iradeyi öğreteceksek bunun başlangıç noktası TBMM’nin sürecin içine dâhil olmasıdır” dedi. Müfredat değişikliğiyle demokrasiyi, hukuk devletini, insan haklarını, geleneklere sahip çıkmayı öğretmeye çaba sarf ettiklerini belirten Bakan Tekin, “TBMM’nin 23 Nisan etkinlikleri haftası içinde yer alması, eğitim öğretim sürecinin de bir parçası” ifadesini kullandı.

Haberin Devamı

AMACIMIZ SPORA YÖNLENDİRMEK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise, Bakanlık olarak sporun tabana yayılması noktasında ciddi çabalar harcadıklarını, geçen yıl düzenlenen ve şölen havasında geçen organizasyonun da çocuklarda, gençlerde heyecan yarattığını belirtti. Bak; “Bizim amacımız, çocuklarımızı kötü alışkanlıktan uzaklaştırmak, spora yönlendirmek. Bununla ilgili Millî Eğitim Bakanlığımızla okullarımızda çocuklarımızı yetenek taramasıyla beraber spora yönlendiriyoruz. Bu da onlar için bir amaç, güzel bir hedef olacak” dedi.