23 Nisan için çocuklarını böyle bir araya topladı

Orhangazi Ahmet Yesevi İlk ve Ortaokulu 4/A sınıf öğretmeni Banu Nurhat, bu yıl 100’üncü yılının kutlanacağı TBMM'nin kuruluşu ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesi üzerine öğrencileri için özel bir sürpriz hazırladı. Banu öğretmen, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalmaya özen göstererek, tüm öğrencilerinin figürlerini hazırlamaya başladı. 25 öğrencinin fiziki özelliklerini göz önünde bulundurarak, onların ve kendisinin figürlerini evindeki malzemeleri kullanarak hazırlayan Banu Nurhat, figürleri evinin duvarına asıp, bayrak ve balonlarla süsledi.

'ÇOCUKLARIMI ÇOK ÖZLEDİM'

Banu Nurhat, öğrencilerini çocukları gibi gördüğünü ve onları çok özlediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Yaklaşık bir aydır okula gitmiyoruz. 23 Nisan için çok güzel planlarımız vardı. Üstelik bu sene 4’üncü sınıfız ve son sınıftayız, mezun vereceğiz. Onlar benim yanımda değil ama sembolik de olsa onları yanımda hissetmek istedim. Yaklaşık 12 günlük bir çalışma sonrasında panoyu tamamladım. Tüm figürler, öğrencilerimin kişilik özelliklerine göre tasarlandı. Örneğin gözlüklü öğrenciyi ona göre, kıvırcık saçlı öğrenciyi de ona göre tasarladım. Çocukların henüz haberi yok. Onlara da bir sürpriz olacak. 23 Nisan sabahı öğrenecekler. Aslında onlar hep benim yanımda, ben de onların kalbinde. Sürekli öğrencilerimle irtibat halindeyim. Telefon aracılığıyla sürekli görüşüyoruz. Onlar da bana videolar çekip gönderiyor, öğrencilerimi çok seviyorum. Kısa sürede kavuşmamız için onların evde kalmaları gerekiyor. Bunun da farkındalar. İlk gün onlar bana ben onlara kavuşacağız. İlk gün zaten bu bebekler onlara hatıra olarak da verilecek. Tüm çocukların bayramını kutluyorum."