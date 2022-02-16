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225'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 225 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

225in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 225 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

225'in çarpanları ile bölenleri sıklıkla öğrencilerin karşı karşıya kaldığı konular arasında yer almaktadır. Bu konu genellikle öğrencilerin kafasını karıştırmaktadır. Bundan dolayı sizin için 225'in çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 225 sayısının asal çarpanları ve bölenleri şeklinde belirlenmiş olan tüm konu başlıklarını detayları ile derledik.

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 225'in çarpanları ile bölenleri ve bu sayının asal çarpanları ile bölenleri önemli bir merak konusunu oluşturmaktadır. Pek çok insan merak etmekte olduğu bu konuların büyük bir kısmını internet üzerinden araştırmaktadır. Bu nedenle açıklaması önem taşıyan konulardandır. 

 225'in Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 Öncelikle çarpan ve bölen sayılar konusunun ne olduğunun iyi anlaşılması önemli bir konudur. Bundan dolayı çarpan ve bölen nedir sorusunun yanıtlanması gerekir. Bu doğrultuda şöyle bir açıklama yapılması doğru olacaktır: Bir sayıya tam bölünen sayılara çarpan ve bölen denir. Kısaca bir sayının çarpanı sorulduğunda böleni sorulmuş olmaktadır. Buna göre 225 sayısının çarpanı ve bölenleri şunlardır: 

 1×225

 3×75

 5×45

 9×25

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 15×15 şeklinde olup bu sonuca göre 225 sayısının 9 çarpanı ve aynı zamanda böleni bulunuyor. Yani 1,3,5,9,15,25,45,75,225 sayıları 225 sayının hem çarpanları hem de bölenleri olmaktadır. 

 225 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 225 sayısının asal çarpanları: 3 ve 5 tir. Bu konuyu adım adım şu şekilde açıklamak mümkündür; Buna göre: 

 225|3

 75|3

 25|5

 5|5

 1

 şeklinde bir sonuç elde edilir. Bir sayının asal çarpanları aynı zamanda o sayının bölenleri olmaktadır.

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