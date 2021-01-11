22 yıl önce Siyaset Meydanı ve genç Melih Bulu

A Haber’de yayınlanan videoda, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Melih Bulu, “Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Bizim gençler olarak bunlara çok dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız” ifadelerini kullanıyor.

Bulu’nun yaklaşık 20 yıl önce Siyaset Meydanı Programı’nda yaptığı konuşma şöyle:

“Geçen programdaki gençler bence de Türk gençliğini temsil etmiyorlardı. Ben Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyorum. Benim üniversitemin büyük bir çoğunluğu sanırım benimle aynı görüşü paylaşacaktır. Ben yine kendi adıma konuşuyorum ama. Dünya şu anda farklı şeyleri konuşuyor. Hatta ne tesadüftür ki bu 21. Yüzyıl’ın nasıl bir dünya düzeni olacağına İstanbul’da karar verilecek. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) zirvesinde bu tip şeylere karar verilecek. Ama biz hâlâ geçen yüzyılı tartışıyoruz. Biz gençlik olarak burada hata yapıyoruz. Bir kısım gençlik diyeyim, bütün Türkiye’nin böyle olduğunu hiç sanmıyorum. İnsanlar üçüncü dalgayı konuşuyorlar. ‘Information technology’ diye bir şey çıktı. İşte bilgi teknolojisi dünyayı nereden alıp nereye götürecek, bunun toplum düzenindeki etkileri ne olacak, sınırlar kalkacak, bu tip şeyler var bunlara gözümüzü kapayamayız. Biz tutturmuşuz bir şey illa milli sınırlar olacak böyle yöneteceğiz falan diye söylüyoruz ama bundan 30 sene sonra çok ciddi şeyler değişecek bu dünyada. Yani bizim gençler olarak bunlara dikkat etmemiz lazım çünkü o gelecekte biz yaşayacağız.”

O SÖZLERİNE YORUM YAPMADI

Prof. Dr. Melih Bulu, yayınlanmasının ardından özellikle sosyal medyada geniş ilgi uyandıran ve tartışmalara neden olan 20 sene önceki görüşleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.