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210'un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 210 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

210un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur 210 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

Matematik işlemleri insanların çoğunluğunu zorlayabilen en önemli unsurlar arasında yer alsa da günlük yaşamın önemli bir parçası olma özelliği taşımaktadır. Öğrenmekte güçlük yaşanması söz konusu olan matematiksel konulardan biri 210 sayısının çarpanları ile bölenleri olmaktadır. 210'un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 210 sayısının asal çarpanları ve bölenlerini derledik.

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 210 sayısının asal çarpanları ile bölenlerinin neler olduğu ve bu sayının çarpanlarının nasıl bulunduğu konusu, insanların özellikle de internet üzerinden araştırdığı konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu neden çok önemli bir konudur. 

 210'un Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur? 

 Bir doğal sayıyı tam bölebilen sayılar, o doğal sayının çarpanlarını oluşturmaktadır. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının böleni olma özelliği taşımaktadır. Buna göre 210 sayısının 16 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlar: 

 1

 2

 3

 5

 6

 7

 10

 14

 15

 21

 30

 35

 42

 70

 105

 210 

 210 sayısının çarpanlarının bulunabilmesi için 1'den başlayarak 210 sayısının kare köküne kadar olan doğal sayıların 210 sayısını tam bölüp bölmediğine bakılır. 210 sayısını tam bölen bir sayı bulunduğunda hem bulunan sayıyı hem de 210 bu sayıya bölündüğünde elde edilen sonuç çarpan listesine eklenir. 

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 210 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri 

 210 sayının asal çarpanları ve bölenleri nelerdir sorusunun yanıtı ise şöyledir: 210 sayısının asal çarpanları ve bölenleri 2, 3, 5 ve 7 sayıları olmaktadır. 

 Çözüm : 210 I 2

 105 I 3

 35 I 5

 7 I 7

 1 şeklinde olmaktadır.

 

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