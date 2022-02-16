210'un çarpanları ile bölenleri nelerdir ve nasıl bulunur? 210 sayısının asal çarpanları ve bölenleri

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210 sayısının asal çarpanları ile bölenlerinin neler olduğu ve bu sayının çarpanlarının nasıl bulunduğu konusu, insanların özellikle de internet üzerinden araştırdığı konulardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bu neden çok önemli bir konudur.

210'un Çarpanları İle Bölenleri Nelerdir ve Nasıl Bulunur?

Bir doğal sayıyı tam bölebilen sayılar, o doğal sayının çarpanlarını oluşturmaktadır. Bir sayının çarpanı aynı zamanda o sayının böleni olma özelliği taşımaktadır. Buna göre 210 sayısının 16 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlar:

1

2

3

5

6

7

10

14

15

21

30

35

42

70

105

210

210 sayısının çarpanlarının bulunabilmesi için 1'den başlayarak 210 sayısının kare köküne kadar olan doğal sayıların 210 sayısını tam bölüp bölmediğine bakılır. 210 sayısını tam bölen bir sayı bulunduğunda hem bulunan sayıyı hem de 210 bu sayıya bölündüğünde elde edilen sonuç çarpan listesine eklenir.

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210 Sayısının Asal Çarpanları ve Bölenleri

210 sayının asal çarpanları ve bölenleri nelerdir sorusunun yanıtı ise şöyledir: 210 sayısının asal çarpanları ve bölenleri 2, 3, 5 ve 7 sayıları olmaktadır.

Çözüm : 210 I 2

105 I 3

35 I 5

7 I 7

1 şeklinde olmaktadır.