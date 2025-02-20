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21 Şubat'ta İstanbul'da okullar tatil

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#İstanbul#Davut Gül#Eğitim
21 Şubatta İstanbulda okullar tatil
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2025 18:06

İstanbul Valisi Davut Gül, devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 21 Şubat’ta eğitim öğretime il genelinde 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. 20 Şubat'ta da aynı gerekçeyle eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmesiyle, İstanbul genelinde yaklaşık 3 milyon öğrenci 2 gün boyunca kar tatili yapmış olacak.

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İstanbul Valisi Davut Gül, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde il genelinde karla mücadele çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Vali Gül, öğrencilerin yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle mağduriyet yaşamamaları adına eğitime ara verilmesi kararının 21 Şubat'ta devam edeceğini duyurdu. 

YÜKSEKÖĞRETİME KAR ETKİSİ
İstanbul’da etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul Teknik Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi 21 Şubat’ta eğitime ara verdi. Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi, MEF Üniversitesi, İstinye Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi 21 Şubat’ta, Marmara Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ise 21 ve 22 Şubat tarihlerinde tüm derslerin çevrim içi yapılacağını duyurdu. 

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#EĞİTİME KAR ENGELİ#VALİLİK
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#İstanbul#Davut Gül#Eğitim

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