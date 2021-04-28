21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Plaka kodu şehirlere dağıtılırken esas olarak şehir isimlerinin alfabetik sıralaması yer almıştır. Plaka kodları tamamlandıktan sonra şehir olan yerleşkelerin plaka kodları ise alfabetik sıraya göre verilmemiştir.

21 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

Her il için ayrı ayrı belirlenmiş olan plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne şehrine aittir.

Diyarbakır ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka kod grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka olan Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri.

21 AC = AZ Yenişehir

21 DA= DZ Yenişehir

21 EA= EP Yenişehir

21 ER= EZ Ergani

21 FA= FZ Yenişehir

21 H= Yenişehir

21 HA= HZ Ergani

21 LA= LZ Lice

21 M= Yenişehir

21 MA= Yenişehir

21 T= Yenişehir

21 TA= TZ Bismil

21 UA= UZ Çermik

21 VA= VZ Çınar

Diyarbakır, memleketimizin tarihi, kültürü ve yöresel zenginliği ile ismini sıkça duyurmuş şehirlerinden biridir. Bir hayli uzun bir evvelkinin ve dolu bir tarihinin olması şehir hususunda merak edilen de pek çok şey olduğu manasına geliyor.