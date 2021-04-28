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GeriAraştırma 21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
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Haber Giriş: 28.04.2021 - 04:07 | Son Güncelleme:

21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

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21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Ülkemizin 81 şehri için numaralandırılmış plaka numaraları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişmekte olan plaka kodlarına göre; her il için sırası ile plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 21 plaka kodu durumundadır. Şehirler arası yolcuklar esnasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 21 plaka hangi şehrin kodu, hangi şehre ait? İşte, tüm detaylar.

Plaka kodu şehirlere dağıtılırken esas olarak şehir isimlerinin alfabetik sıralaması yer almıştır. Plaka kodları tamamlandıktan sonra şehir olan yerleşkelerin plaka kodları ise alfabetik sıraya göre verilmemiştir.

 21 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

 Her il için ayrı ayrı belirlenmiş olan plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne şehrine aittir.

 Diyarbakır ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka kod grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka olan Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri.

 21 AC = AZ Yenişehir

 21 DA= DZ Yenişehir

 21 EA= EP Yenişehir

 21 ER= EZ Ergani

 21 FA= FZ Yenişehir

 21 H= Yenişehir

 21 HA= HZ Ergani

 21 LA= LZ Lice

 21 M= Yenişehir

 21 MA= Yenişehir

 21 T= Yenişehir

 21 TA= TZ Bismil

 21 UA= UZ Çermik

 21 VA= VZ Çınar

 Diyarbakır, memleketimizin tarihi, kültürü ve yöresel zenginliği ile ismini sıkça duyurmuş şehirlerinden biridir. Bir hayli uzun bir evvelkinin ve dolu bir tarihinin olması şehir hususunda merak edilen de pek çok şey olduğu manasına geliyor.

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