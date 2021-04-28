21 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 21 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Ülkemizin 81 şehri için numaralandırılmış plaka numaraları bulunmaktadır. 01-81 arasında değişmekte olan plaka kodlarına göre; her il için sırası ile plaka kodu belirlidir. Bunlardan bir tanesi de 21 plaka kodu durumundadır. Şehirler arası yolcuklar esnasında karşımıza çıkan araç plakalarına göre; 21 plaka hangi şehrin kodu, hangi şehre ait? İşte, tüm detaylar.
Plaka kodu şehirlere dağıtılırken esas olarak şehir isimlerinin alfabetik sıralaması yer almıştır. Plaka kodları tamamlandıktan sonra şehir olan yerleşkelerin plaka kodları ise alfabetik sıraya göre verilmemiştir.
21 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
Her il için ayrı ayrı belirlenmiş olan plaka kodlarına göre; 21 plaka Diyarbakır şehrine aittir. Bilgi olması bakımından; bir öncesi kod 20 plaka Denizli, bir sonraki kod 22 ise Edirne şehrine aittir.
Diyarbakır ilinde birçok ilçe bulunmaktadır. 21 numaralı araçların plaka kod grupları ise bazı ilçelere aittir. İşte 21 plaka olan Diyarbakır ilçelerinin plaka kodları ve harfleri.
21 AC = AZ Yenişehir
21 DA= DZ Yenişehir
21 EA= EP Yenişehir
21 ER= EZ Ergani
21 FA= FZ Yenişehir
21 H= Yenişehir
21 HA= HZ Ergani
21 LA= LZ Lice
21 M= Yenişehir
21 MA= Yenişehir
21 T= Yenişehir
21 TA= TZ Bismil
21 UA= UZ Çermik
21 VA= VZ Çınar
Diyarbakır, memleketimizin tarihi, kültürü ve yöresel zenginliği ile ismini sıkça duyurmuş şehirlerinden biridir. Bir hayli uzun bir evvelkinin ve dolu bir tarihinin olması şehir hususunda merak edilen de pek çok şey olduğu manasına geliyor.