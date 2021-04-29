20’inci yılını ’yayınevi’ ile taçlandırdı

İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener, "Ülkemize ve İzmir’e kalıcı eserler bırakmayı amaçlayan bir üniversiteyiz. Kendi gücümüzle kurduğumuz yayınevi de bunun en önemli adımlarından biri oldu. Türkiye’de, yayınevini oluşturabilen sayılı vakıf üniversitesinden biri olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

İHTİYACI KARŞILAYACAK

Bilgi üretmenin yanı sıra toplumsal yaşama katkı sağlayacak projeler geliştirmeyi de amaçlayan İEÜ’nün, bu yönde attığı son adım ise, yaklaşık 1 yıllık çalışma neticesinde hayata geçirilen yayınevi oldu. Akademik ve bilimsel içerikli kitapların hazırlanacağı yayınevine; tarih, edebiyat, hukuk ve sanat gibi farklı alanlarda çalışmaları olan herkes başvurabilecek. Ayrıca kentle ilgili özgün eserler de değerlendirilecek.

Önemli bir ihtiyacı karşılayacak İEÜ Yayınları’nın ilk kitabı, İzmir’in uluslararası ticaret merkezine dönüşmesinde önemli rol oynayan Kervan Köprüsü’nün konu alındığı eser oldu. Tarihçi-yazar Erkan Serçe tarafından kaleme alınan kitapta, Kervan Köprüsü’nün İzmir’in değişimi ve gelişimindeki etkisi, tarihi süreçler de göz önünde bulundurularak okurlara aktarıldı.

'GELECEĞİ PLANLIYOR, DEĞER ÜRETİYORUZ’

İEÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye ve İzmir için proje üreten, değer yaratan ve geleceği planlayan bir üniversite olduklarını söyledi. Başkan Özgener, "Yayınevimiz aracılığıyla hayata geçireceğimiz eserlerle, ülkemizdeki bilgi üretimine katkıda bulunmayı, Türkçe kullanımını teşvik etmeyi ve yabancı dillerde üretilen en son bilimsel literatürü okurlara aktarmayı amaçlıyoruz. Yayınevimizin genel yayın yönetmenliğini, Oğlak Yayınları’nın kurucusu olan ve Yapı Kredi Yayınları’nın da genel yayın yönetmenliğini yapan deneyimli isim Raşit Çavaş üstlendi. 20’nci yılımızda böylesine anlamlı bir projeyi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

YENİ PROJELER ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, üniversite olarak farklı projeler üretmeye devam edeceklerini belirtip, "İzmir’in tamamını kampüsümüz olarak gören, şehrimizde öncü olacak çalışmalar yapmayı birincil hedef olarak gören bir üniversiteyiz. Yenilikçi, lider ve girişimci gençler yetiştirmek istiyorsak, öncelikle üniversite olarak kendimiz böyle olmalıyız. Üniversitemizin başarısındaki temel etkenlerden biri de bu bakış açısı ve yapılmayanı yapma arzusudur. Üniversitemizi farklı kılan budur. İlk kitabımız yayınlandı ama şu anda hazırlık sürecinde olduğumuz birçok kitap projesi de var. Kısa sürede onları da hayata geçirmeyi hedefliyoruz. İnanıyorum ki yayınevimiz, referans olacak birçok çalışmanın temelinin atıldığı bir merkez haline gelecek" diye konuştu.

14 Nisan 2001 tarihinde kurulan ve 288 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi, 20 yılda 18 bin mezun verdi, geçtiğimiz yıl Türkiye’nin en çok tercih edilen 10 vakıf üniversitesinden biri oldu.