2023-2024 eğitim ve öğretim yılında neler oldu?

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MEB tarafından bu eğitim öğretim yılında hayata geçirilen bazı projeler:

MÜFREDAT DEĞİŞTİ

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat, 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül’den itibaren okul öncesi, ilkokul 1, ortaokul 5 ve lise 9’uncu sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Yeni programların hazırlanması aşamasında görev alan akademisyenler ve alan uzmanlarınca öğretmenlere yönelik “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitici eğitimi kursları” başlatıldı. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarla müfredat değişikliklerine yönelik yaklaşık 720 bin öğretmene eğitim verilecek.

SINIFTA KALMA GERİ GELDİ

Liselerde devamsızlık koşulları yeniden düzenlendi, sınıf tekrarı yeniden uygulamaya konuldu. Açık öğretime geçişler zorlaştırıldı. Ayrıca, öğrencilerin 50 ortalama ile sınıf geçebilmesine yönelik uygulamaya kademeli uygulanmak üzere son verildi. Bu yıl ilk defa yeni ders ortalaması 50 olan öğrencilerden en fazla 3 dersten başarısız olanlar, sorumlu olarak bir üst sınıfa geçebilecek. Yönetmeliğe göre, 9’uncu sınıflarda 4 ders ve üzeri zayıfı olan öğrenciler, artık sınıf tekrarı yapacak. Ayrıca sınıf geçmede Türkçe baraj puanın 70’e çıkarıldı. Bu yıl liseye başlayan 9’uncu sınıf öğrencilerine yeni yönetmelik hükümleri uygulandı, diğer sınıflar için eski uygulama sürecek. Özürsüz yapılan her bir devamsızlık günü için öğrenciler, 1 saat fazla sosyal sorumluluk çalışması yapacak..

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OKUL BAHÇELERİNDE GELENEKSEL OYUNLAR

Okul bahçelerinin yeniden geleneksel oyunların oynandığı, öğrencilerin birbirleriyle sosyalleştiği mekanlar haline getirilmesi için uygulamalar hayata geçirildi. 100 geleneksel çocuk oyununun nasıl oynandığını içeren “Yüz Yüze 100 Çocuk Oyunu” adlı kılavuz kitap ve bu oyunlara ilişkin videolar hazırlandı. Okul bahçeleri yeniden düzenlenerek geleneksel çocuk oyunlarının oynanabileceği alanlara dönüştürüldü. Böylece öğrencilerin sosyalleşmesi, ekran bağımlılığının azalması ve obezite ile mücadele edilmesi hedeflendi.

DİLİMİZİN ZENGİNLİKLERİ PROJESİ

Sosyal ve kültürel etkinlikler yoluyla öğrencilerin dilin zenginliklerini tanımasını ve kültür taşıyıcısı olan sözcüklerle buluşmalarını sağlamak amacıyla okul öncesinden liseye tüm sınıf kademelerinde uygulanmak üzere “Dilimizin Zenginlikleri Projesi” başlatıldı.

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SINAV HAFTASI UYGULAMASI

Bakanlık tarafından ilk kez yayımlanan çatı bir yönetmelik ile okullarda yapılan sınavlara ilişkin yeni düzenlemeler bu yıl hayata geçirildi. MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda birden fazla öğretmen tarafından okutulan derslerin tüm sınavlarının “ortak yazılı” olarak yapılması hükmü yer aldı. Okullarda öğretmenler tarafından yapılacak yazılı sınavlarda açık uçlu ve kısa cevaplı soruların kullanılması, ortak yazılı sınavların yapılması, sınav haftası uygulamasına geçilmesi, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavlarının 4 dil becerisini ölçecek şekilde yapılması gibi pek çok yenilik yeni dönemle birlikte hayata geçirildi.

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AÇIK UÇLU SORULAR DÖNEMİ

Öğrencilerin gelişimini takip etmek, müfredatın işlenmesinde okullar arasında bütünlük sağlamak ve uygulama birliği oluşturmak amacıyla ülke geneli ortak sınavlarda ilk kez öğrencilerin cevapları kendi cümleleriyle yazacakları açık uçlu ve kısa cevaplı sorular kullanıldı.

CEP TELEFONU ÖNLEMLERİ

Ayrıca okullarda öğrencilerin okul içinde ve sınıflarda derslerini aksatacak şekilde cep telefonu kullanmaları ve bu türden cihazlarla sınıflara girilmemesi konusunda önlemler alındı. Böylece öğrencilerin telefonla derse girmelerini ve fotoğraf, görüntü, seslerin izinsiz olarak sosyal medyada paylaşılmasını sınırlayan karar hayata geçirildi.

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ÜCRETSİZ DERS KİTABI

Gelecek eğitim öğretim yılından itibaren tüm özel okulların derslerde Bakanlık onaylı ücretsiz ders kitaplarının okutması zorunlu olması kararı alındı.

MERDİVEN ALTI KURSLARA CEZA

Bakanlık tarafından “merdiven altı” faaliyet gösterdiği belirlenen ruhsatsız kurslar kapatıldı, bu yerlere kesilen ceza tutarı 80 milyon lirayı buldu.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapılacak. Bakanlık öğretmen atamalarında “KPSS yüzde 50, sözlü sınav yüzde 50” ağırlıklı sisteme geçiş için yeni düzenleme yaptı. Bu kapsamda objektif kriterlerle sözlü sınavların yapılması için yazılı sınavlardaki uygulamaya benzer sıkı önlemler hayata geçirilecek. Yeni düzenleme ile yapılacak sözlü sınavlar, 1 Temmuz’dan itibaren gerçekleştirilecek.

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VELİ RANDEVU SİSTEMİ

Velilerin okul müdürü ve öğretmen görüşmelerini dijital ortama taşıyan “veli randevu sistemi” hayata geçirildi. Okul ve eğitim kurumlarının kullanacağı yerli ve millî e-posta sistemi geliştirildi. Böylece, TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçirilen kullanıcı dostu yeni sistem ile veri güvenliği ve kamu tasarrufu sağlandı.

SOSYAL ETKİNLİKLİ YENİ KARNE

Ortaokul öğrencilerine, ders notlarının yanında sosyal etkinliklere katılım durumlarının da işleneceği yeni tasarımlı karneler dağıtılması kararı alındı. Sosyal etkinlikler, karnelerde “katılım”, “ürün ortaya koyma”, “performans gösterme” ve “derece alma” olmak üzere 4 ana düzeyde işlenecek.

MESLEKİ EĞİTİMDE TEDBİRLER

Mesleki eğitimdeki işletmelerin “iş sağlığı ve güvenliği” açısından yeniden değerlendirilmesini, şartları uygun olmayanlarla sözleşmelerin feshedilerek öğrenci gönderilmemesi istendi.

FAALİYET HAFTASI

İlk kez eğitim öğretim dönemlerinin son haftasının öğrencilerin keyifli ve öğretici bir hafta geçirmeleri, sanatsal, kültürel, sportif ve bilimsel faaliyetlere katılmasının teşvik edilmesi için “dönem sonu faaliyet haftası” düzenlendi.

ÖĞRETMENLER ODASI BULUŞMALARI

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere verdiği değerin bir yansıması olarak her ayın ilk cumartesi günü farklı şehirlerde öğretmenlerle bir araya gelerek Öğretmenler Odası Buluşmaları adı altında istişareler gerçekleştirdi. Bakan Tekin, göreve geldiğinden bugüne dek 15 bini aşkın öğretmenle bir araya geldi.

İLK GÜZEL SANATLAR MÜZİK OKULU

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi bünyesinde açılan Türkiye’nin ilk güzel sanatlar müzik ilkokulu ve ortaokuluna müzik yeteneğine göre öğrenci kabulü başladı. Söz konusu okullarda uygulanan program ile birlikte güzel sanatlar içerisinde yer alan Türk Müziği alanında da eğitim verilerek Türk müziğinde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amaçlanıyor.