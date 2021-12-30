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2022 yılı alan değişikliği, 1 Mart’ta yapılacak

#Milli Eğitim Bakanlığı#Alan Değişikliği#Tercih
2022 yılı alan değişikliği, 1 Mart’ta yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi açıklandı. Alan değişikliği için başvurular 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında alınacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi eğitim kurumlarında kadrolu öğretmen olarak görev yapanların alan değişikliği takvimi yayımlandı.

Buna göre, ön başvurularının sistem üzerinden alınması ve onay süreci 7-11 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Tercih başvurularının alınması ve eğitim kurumu müdürlüklerince onaylanması 21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacak. Atamalar 1 Mart 2022 tarihinde, görevden ayrılma ve yeni görev yerine başlama işlemleri ise 17 Haziran 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek.

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Alan Değişikliği#Tercih

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