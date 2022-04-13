2022 dönüşüm yılı olacak

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), her yıl düzenli olarak yaptığı yıl sonu değerlendirme toplantısı Ayazağa Yerleşkesi’ndeki Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. İTÜ akademisyenlerinin geniş katılımıyla yapılan toplantıda, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu 2021 yılı boyunca yapılan önemli faaliyetler üzerine konuşurken, 2022 yılında İTÜ’deki değişim ve dönüşümün devam edeceğine vurgu yaptı.

2022 DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM YILI OLACAK

İTÜ’nün 2023 yılında 250’inci yaşına gireceğini belirten Prof. Dr. Koyuncu “2021 bizim için ‘hamle yılı’ydı. Ar-Ge’de, eğitimde, dijitalleşmede, uluslararası ilişkilerde, üniversite-sanayi işbirliğinde birçok atılım yaptık, birçok yeni proje ürettik, ortaklıklara imza attık ve planladığımız çalışmaların bir kısmını da süratle sonuçlandırarak İTÜ Ailesiyle paylaştık. 2022 yılında ise yaptığımız faaliyetlerin devamlılığını, sürdürülebilirliğini sağlarken bir yandan da değişim ve dönüşüme odaklanmaya gayret edeceğiz. Bu bakımdan 2022 yılı İTÜ için bir ‘dönüşüm yılı’ olacak” dedi.

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8 ALANDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ

QS 2022 alan bazlı sıralamalarda İTÜ, geçen yıl 202’inci sıradan girdiği listede bu yıl başarı çıtasını yükselterek mühendislik ve teknoloji alanında dünya sıralamasında 142’nci sıraya yükseldi. İTÜ ayrıca, alan bazında ‘mineral & maden’ ile ‘petrol mühendisliği’ alanlarında QS Dünya Sıralaması’nda ilk 50’de yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Türk üniversiteleri arasında da başarılı dereceler elde eden İTÜ, ‘mühendislik ve teknoloji’ dahil olmak üzere toplam 8 farklı alanda Türkiye’de 1’inci sırada yer aldı. İTÜ’nün Türkiye’de lider olduğu alanlar şu şekilde sıralandı: mühendislik, kimya, elektrik ve elektronik mühendisliği, çevre/ekoloji, yerbilimleri, kimya mühendisliği ve polimer bilimi.

Dünyanın önde gelen yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) dünya genelindeki üniversitelerin Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı gerçekleştirmedeki başarılarını değerlendirdiği THE 2021 Etki Sıralamasında, İTÜ büyük bir sıçrama gerçekleştirerek 101-200 bandında kendine yer buldu.

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YAYIN SAYISI İKİ KATINA ÇIKACAK

Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu, İTÜ’deki akademik çalışmaların yoğunluğunu arttırmak konusuna büyük önem verdiklerini vurgulayarak hedefleri şu verilerle açıkladı: “2021 yılında 1.64 olan öğretim üyesi başına düşen yayın sayımızı, 2022’de 2.5 seviyesine, sonraki yıllarda da aşamalı olarak 3 ve 3.5 seviyelerine çıkarmayı hedefliyoruz. Benzer şekilde, bugün 170 milyon TL olan proje gelirimizi bu yıl 350 milyon TL’ye, 2023 ve 2024 yıllarında ise sırasıyla 500 ve 800 milyon TL’ye çıkarmayı amaçlıyoruz. Ulusal düzeydeki patent başvurularımız 2021 yılı itibarıyla 35 seviyesinde; biz bu sayıyı 2022’de 50’ye, 2023 yılında 70’e ve nihayet 2024 yılında da 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Uluslararası çaptaki patent başvuru sayımız ise 2021 yılında 10 iken, bu sayı 2022’de 20’ye, 2023 ve 2024 yıllarında ise sırasıyla 35’e ve 50’ye yükselecek.”

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EN FAZLA AKREDİTASYONA SAHİP ÜNİVERSİTE

İTÜ, 25 akredite mühendislik programı ile dünyanın en fazla ABET akreditasyonuna sahip üniversitesi konumunu koruyor. İTÜ, Türkiye’de Erasmus kapsamında öğrenci ve personel değişimi gerçekleştiren ilk üniversitelerden biri. Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Erasmus kapsamında yaklaşık 360 kurumla anlaşması bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ARAŞTIRMA DEKANLĞI İTÜ’DE

İTÜ, dünya çapında bir araştırma üniversitesi olma yolunda çalışmalarını hızla sürdürüyor. Üniversite, kamu kurumları ve farklı endüstrilerin ihtiyaçlarına inovatif çözümler sunmayı, Ar-Ge kültürünü kalıcı kılmayı hedefleyen İTÜ Araştırma Dekanlığı (ARDEK), Türkiye’nin ilk ve tek araştırma dekanlığı olarak 2021 yılında kuruldu.

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İTÜ, yeni kurulan Araştırma Dekanlığı ile, akademisyenlerin uluslararası arenada başarı kazanan yayın ve projelerini arttırarak İTÜ’nün performansını yükseltmeyi, TÜBİTAK ve AB odaklı inovatif projelere imza atmayı, öğretim üyelerinin çok daha yüksek performans gösterebilmeleri için gereken koşulları sağlamayı ve öğrencilerin tüm projelere aktif biçimde katılım sağlamalarına yön vermeyi hedefliyor.

400’DEN FAZLA LABORATUVAR

İTÜ, güçlü bir “araştırma üniversitesi” olarak zengin bir kütüphaneye ve laboratuvar altyapısına sahip konumda. 5 yerleşkede bulunan toplam 8 İTÜ kütüphanesi; 1 milyona yakın yayın, 5 milyona yakın yüksek lisans ve doktora tezi, 124 veri tabanı, 6 binin üzerinde nadir eserin aralarında bulunduğu eşsiz bir kaynak varlığı sunuyor.

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400’den fazla laboratuvarıyla lisans ve lisansüstü öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı yaparken, sektörel işbirlikler kapsamında ilgili sektörlerin ve araştırmacıların çalışmalarına da imkân sağlıyor. Üniversite genelinde sadece lisans öğrencileri için tasarlanmış̧ 72 laboratuvar bulunuyor. Araştırma faaliyetlerinin yanı sıra öğrenciye de hizmet veren 135 laboratuvar ile birlikte, lisans eğitim-öğretiminde yararlanılan laboratuvar sayısı 215’e ulaşıyor.

MEZUNLARDA İSTİHDAM ORANI YÜZDE 70

İTÜ mezunlarının genel istihdam oranı yüzde 70 düzeyinde seyrediyor. Bölüm bazında istihdam yüzdelerine bakıldığında istihdamı en yüksek olan bölümler Matematik Mühendisliği yüzde 87.18, Bilgisayar Mühendisliği yüzde 80.82 ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğidir yüzde 79,34. İstihdam yüzdeleri fakülte bazında ele alındığında istihdam oranı en yüksek olan fakültenin yüzde 79.75 ile Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi olduğu görülmekte.