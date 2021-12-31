‘2021’in eğitim karnesi

Haberin Devamı

Eylül ayı itibariyle ilk ve ortaöğretim tam zamanlı, üniversiteler kısmen yüz yüze kısmen uzaktan eğitimi öngören hibrit eğitim modeliyle öğrencilere kapılarını açtı. Salgın koşulları, eğitimde pek çok yeni uygulamayı da beraberinde getirdi. Bu uygulamaların başında maske, mesafe ve hijyen kuralları geldi. Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı’nın da değiştiği eğitim dünyasında 2021’de yaşananlar özetle şöyle:

YÜZ YÜZE EĞİTİM: Yılın ilk dönemi aralıklarla yüz yüze, ağırlıklı olarak da uzaktan eğitimle geçti. 6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime geçildi.

KAMPÜSE DÖNÜŞ: Üniversitelerde de yüz yüze eğitim eylül ayında başladı. Hibrit eğitim modeli de uygulandı.

EĞİTİM ŞÛRASI: 7 yılın ardından 1-3 Aralık tarihlerinde 20’nci Milli Eğitim Şûrası düzenlendi. İlk kez öğrencilerin de katıldığı Şûra’da kabul edilen “Okul öncesi öğretimde din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” maddesi çok tartışıldı.

İKİNCİ EK TERCİH HAKKI: YKS Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 olan baraj puanı 140’a, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) uygulanan 180 baraj puanı ise 170’e çekildi.

Haberin Devamı

Ayrıca öğrencilere ikinci bir ek yerleştirme hakkı verildi.

GÖREV DEĞİŞİMİ

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan görevi Prof. Dr. Mahmut Özer devraldı. Öte yandan Prof. Dr. Melih Bulu, 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirildi. 15 Temmuz’da yayınlanan kararname ile Bulu’nun yerine vekâleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük görevi için ilan yayınladı. Boğaziçi’nde görev yapan 17 akademisyen, rektörlüğe adaylığını koydu. 20 Ağustos 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kararla Boğaziçi Üniversitesi’ne İnci’yi rektör olarak atadı.