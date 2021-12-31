‘2021’in eğitim karnesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Türkiyenin 2021 hafızası İz bıraktılarTürkiye'nin 2021 hafızası! İz bıraktılar#2021
Bakan Nebati’ye dair her şeyBakan Nebati’ye dair her şey#Nureddin Nebati
Terim listeyi verdi ama Elmasın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktıTerim listeyi verdi ama Elmas'ın cevabı... Transfer toplantısından 5 isim için ayrılık kararı çıktı#Galatasaray
Ayşe Teyzeye altın teklifi Yastık altından böyle çıkacakAyşe Teyze'ye altın teklifi! Yastık altından böyle çıkacak#Nureddin Nebati
Beyoğlunda can pazarı Ölümden kaçış...Beyoğlu'nda can pazarı! Ölümden kaçış...#Yangın
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutulduPiyango tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buluyor... Nefesler tutuldu#Milli Piyango
2021e damga vuranlar Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...2021'e damga vuranlar! Varyantlar, aşılar ve iklim krizi...#2021
Elon Muska şok maliyet Yüz binlerce Tesla geri çağırıldıElon Musk'a şok maliyet! Yüz binlerce Tesla geri çağırıldı#Elon Musk
ABDyi 5G korkusu sardı Milyonlarca kişi etkilenebilirABD'yi 5G korkusu sardı! Milyonlarca kişi etkilenebilir#5G Teknolojisi
MKYKda kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatınMKYK'da kritik mesaj: Yeni ekonomi modelini vatandaşa iyi anlatın#Recep Tayyip Erdoğan
Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Marta dikkat: Yoksa...Vakalar aman 50 bini geçmesin: Şubat ve Mart'a dikkat: Yoksa...#Omikron
Watergate mi, ‘Yalangate’ mi Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...Watergate mi, ‘Yalangate’ mi? Ve Kılıçdaroğlu’na bir soru...#Kemal Kılıçdaroğlu
Savaşın detayları Truva Atında Kaç kişiyi öldürürsün Hepsini öldürürümSavaşın detayları 'Truva Atı'nda! Kaç kişiyi öldürürsün? 'Hepsini öldürürüm'#Barış Saral
Osmanlı torunu Avusturya’da evlendiOsmanlı torunu Avusturya’da evlendi!#Daniel Hamid Kadir Osmanoğlu
Ünlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsunÜnlü isimlerden yeni yıl mesajları... 2022 sevgi yılı olsun!#Kadir İnanır
HABERLEREğitim Haberleri

‘2021’in eğitim karnesi

#Eğitim#2021#Görev Değişimi
‘2021’in eğitim karnesi

2021 eğitim ve öğretim yılı, yeni uygulamalıların ve görev değişimlerinin yılı oldu.

Haberin Devamı

Eylül ayı itibariyle ilk ve ortaöğretim tam zamanlı, üniversiteler kısmen yüz yüze kısmen uzaktan eğitimi öngören hibrit eğitim modeliyle öğrencilere kapılarını açtı. Salgın koşulları, eğitimde pek çok yeni uygulamayı da beraberinde getirdi. Bu uygulamaların başında maske, mesafe ve hijyen kuralları geldi. Milli Eğitim Bakanı ve YÖK Başkanı’nın da değiştiği eğitim dünyasında 2021’de yaşananlar özetle şöyle:

YÜZ YÜZE EĞİTİM: Yılın ilk dönemi aralıklarla yüz yüze, ağırlıklı olarak da uzaktan eğitimle geçti. 6 Eylül’de tüm kademelerde tam zamanlı yüz yüze eğitime geçildi.

KAMPÜSE DÖNÜŞ: Üniversitelerde de yüz yüze eğitim eylül ayında başladı. Hibrit eğitim modeli de uygulandı.

EĞİTİM ŞÛRASI: 7 yılın ardından 1-3 Aralık tarihlerinde 20’nci Milli Eğitim Şûrası düzenlendi. İlk kez öğrencilerin de katıldığı Şûra’da kabul edilen “Okul öncesi öğretimde din, ahlak ve değerler eğitimi yer almalıdır” maddesi çok tartışıldı.

İKİNCİ EK TERCİH HAKKI: YKS Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 olan baraj puanı 140’a, Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) uygulanan 180 baraj puanı ise 170’e çekildi.

Haberin Devamı

Ayrıca öğrencilere ikinci bir ek yerleştirme hakkı verildi.

GÖREV DEĞİŞİMİ

Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı olurken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan görevi Prof. Dr. Mahmut Özer devraldı. Öte yandan Prof. Dr. Melih Bulu, 2 Ocak 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne getirildi. 15 Temmuz’da yayınlanan kararname ile Bulu’nun yerine vekâleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı. YÖK, Boğaziçi Üniversitesi rektörlük görevi için ilan yayınladı. Boğaziçi’nde görev yapan 17 akademisyen, rektörlüğe adaylığını koydu. 20 Ağustos 2021 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir kararla Boğaziçi Üniversitesi’ne İnci’yi rektör olarak atadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eğitim#2021#Görev Değişimi

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın

BAKMADAN GEÇME!

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın