Hürriyet Eğitim
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2021-TUS ve 2021-STS sonuçları açıklandı
21 Mart’ta uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2021-STS Tıp Doktorluğu 1. Dönem) sonuçları açıklandı.
Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden T.C kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilir.
2021-TUS (1. DÖNEM) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2021-STS TIP DOKTORLUĞU (1. DÖNEM) SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN