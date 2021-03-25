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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.03.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

2021-MSÜ sınavı giriş belgeleri internette

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2021-MSÜ sınavı giriş belgeleri internette

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM, 4 Nisan’da yapılacak sınav için adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

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