Hürriyet Eğitim
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2021-MSÜ sınavı giriş belgeleri internette
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) giriş belgeleri erişime açıldı.
ÖSYM, 4 Nisan’da yapılacak sınav için adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.