2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tardından 14 Mart 2021 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Nisan tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.
CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
2021-MEB-EKYS'nin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapılan işaretlemelerin olduğu optik okuyucular adayların yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için 02 Nisan tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenebilir. İlgili sayfada, adaylar, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da görüntüleyebilir.