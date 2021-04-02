MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı
GeriEğitim 2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.04.2021 - 10:08 | Son Güncelleme:

2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tardından 14 Mart 2021 tarihinde yapılan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) sonuçları açıklandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına  02 Nisan tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI
2021-MEB-EKYS'nin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapılan işaretlemelerin olduğu optik okuyucular adayların yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için 02 Nisan tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenebilir.  İlgili sayfada, adaylar, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da görüntüleyebilir. 

 

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi