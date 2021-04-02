2021-MEB-EKYS Sonuçları Açıklandı

KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Nisan tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

2021-MEB-EKYS'nin cevap kağıtlarının görüntüleri ve cevap kağıtlarına yapılan işaretlemelerin olduğu optik okuyucular adayların yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için 02 Nisan tarihinde saat 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenebilir. İlgili sayfada, adaylar, testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da görüntüleyebilir.

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