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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 04.03.2021 - 16:18 | Son Güncelleme:

2021-MEB-EKYS giriş belgeleri internette

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2021-MEB-EKYS giriş belgeleri internette

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki duyuruda, 14 Mart'ta yapılacak 2021-MEB-EKYS katılacak adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işlemlerini tamamlandı Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecek.

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