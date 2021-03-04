2021-MEB-EKYS giriş belgeleri internette
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'na (2021-MEB-EKYS) giriş belgelerinin erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın sosyal medya hesabındaki duyuruda, 14 Mart'ta yapılacak 2021-MEB-EKYS katılacak adayların, sınava girecekleri bina veya salonlara atanma işlemlerini tamamlandı Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle alabilecek.