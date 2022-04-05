'2021 Kurumsal Geri Bildirim Raporları' yayımlandı

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Üniversiteler her yıl kendilerini değerlendirdikleri bir 'Kurumsal İç Değerlendirme Raporu' hazırlıyor. Bu raporların Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun (YÖKAK) dijital sistemine tanımlamasının ardından, kurul görevlileri tarafından saha ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Bu sürçlerin sonucunda, üniversitelere kalite güvence sistemlerini geliştirmeleri için geri bildirim yapılıyor.

2021 yılında dış değerlendirme sürecinden geçen kurumlar için hazırlanan, kurumun güçlü yanları ve kurumun gelişmeye açık yanlarını içeren 'Kurumsal Geri Bildirim Raporları' ile 2021 yılında İzleme Programına dahil edilen yükseköğretim kurumlarına ait 'İzleme Raporları paylaşıldı.

KURUMSAL GERİ BİLDİRİM RAPORLARI İÇİN TIKLAYIN

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