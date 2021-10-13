2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
2021-EUS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
2021-STS ECZACILIK SINAV SONUÇLARI TIKLAYIN
26 Eylül 2021 tarihinde uyguladığımız 2021-EUS ve 2021-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklanmıştır.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) October 13, 2021
Sonuçlarınızı https://t.co/tfsiOmTm1j sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirsiniz.
Sonuçların hayırlı olmasını dilerim.
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