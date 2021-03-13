2021 EKYS pazar günü
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2021-MEB-EKYS) pazar günü gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenecek 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il, 52 sınav merkezinde uygulanacak.
Sınav, saat 10.15'te başlayacak, ancak adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 soru sorulacak ve soruları cevaplamaları için 150 dakika süre verilecek.
ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı sınav tedbirleri alacak. Bu kapsamda, sınav binalarının detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek.