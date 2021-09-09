2021-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafın 19 Eylül tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021-ALES/2) giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilir.
SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN
2021-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.
19 Eylül 2021 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini https://t.co/xBG74LRTnU adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.
Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim. #2021ALES
2021-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.