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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 09.09.2021 - 14:15 | Son Güncelleme:

2021-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı

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2021-ALES/2 giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafın 19 Eylül tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2021-ALES/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgeyi, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak görüntüleyebilir.

SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

 

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