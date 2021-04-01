2021-ALES/1 geç başvuru tarihi belli oldu
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mayıs’ta yapılacak olan 2021- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı (2021-ALES/1) için geç başvuru tarihi belli oldu.
2021 ALES/1 sınavına girmek isteyip başvuru yapamayan adaylar için başvuru süresi 1 Nisan saat 23.59’a kadar uzatıldı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer alıyor.