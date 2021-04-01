2021-ALES/1 geç başvuru tarihi belli oldu

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir. Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2 Mayıs’ta yapılacak olan 2021- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı (2021-ALES/1) için geç başvuru tarihi belli oldu.

2021 ALES/1 sınavına girmek isteyip başvuru yapamayan adaylar için başvuru süresi 1 Nisan saat 23.59’a kadar uzatıldı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilirler. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer alıyor. BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN

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