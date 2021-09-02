MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı
GeriEğitim 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 02.09.2021 - 12:17 | Son Güncelleme:

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre okullar 6 Eylül’de açılacak, 17 Haziran 2022’de kapanacak.

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1’inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2’nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

 

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

* Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

* 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

* Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

* 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

2021-2022 Eğitim Öğretim takvimi açıklandı
2021-2022 Eğitim Öğretim takvimi açıklandı
İstanbul’da 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
İstanbul’da 2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi