2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı

MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1’inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2’nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ

* Ders zili 6 Eylül’de çalacak,

* 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,

* Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,

* 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,

* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.