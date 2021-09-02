2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi açıklandı
MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı takvime göre okullar 6 Eylül’de açılacak, 17 Haziran 2022’de kapanacak.
MEB, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini açıkladı. Buna göre, ilk ders zili 6 Eylül’de çalacak. 1’inci dönem ara tatili 15-19 Kasım, yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat, 2’nci dönem ara tatili ise 11-15 Nisan tarihleri arasında olacak. Karneler de 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
* Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
* 1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
* Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
* 2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi— MEB (@tcmeb) September 2, 2021
🔔Ders zili 6 Eylül’de çalacak,
🗒️1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
🗒️Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
🗒️2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
📌Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak. pic.twitter.com/zAZH0Ny4wV