MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberleri2020'den unutulmaz anlar
GeriEğitim 2020'den unutulmaz anlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 27.12.2020 - 14:13 | Son Güncelleme:

2020'den unutulmaz anlar

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2020'den unutulmaz anlar
Abone Olgoogle-news

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, COVID-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinde öğrenci ve öğretmenlerin diyaloglarının yer aldığı bu yılın unutulmaz anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2020'nin son günlerinin yaşandığını belirterek, "Zorlu, yorucu bir yıldı ve bir salgınla sınandık. Tüm sıkıntılara rağmen hiç unutamayacağım anlar da vardı" dedi.

Bunlardan bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştığını hatırlatan şunları söyledi:
"Yıl bitiyor... Zorlu, yorucu bir yıldı ve bir salgınla sınandık. Tüm sıkıntılara rağmen hiç unutamayacağım anlar da vardı. Bir kısmını sizlerle de paylaşmıştım. Birlikte hatırlayalım mı?
- Evlerini birer okula dönüştüren ve dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan öğretmenlerimizi...
- “Ööretmenim boğön canlı ders var mı?” diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu...
- Evden katıldıkları canlı derslere okul formasıyla giren çocukları...
- Evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip “Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?” diyen öğretmeni...
- ”Çocuklar dersteler diye sokakta bağıramaz olduk.” diyerek Kızılay’da yolumu kesen simitçiyi...
- Muhtar odasını EBA destek noktasına çevirip kendisi dışarıda çalışan muhtarı...
- Zoom üzerinden yaptığımız öğretmen buluşmalarında “Bizim eve gelsenize, oynarız” diyen kuzuyu...
- Kalp ve virüs resimleriyle dolu binlerce mektubu...
- 23 Nisan’da ülkece balkonlardan, pencerelerden, bahçelerden İstiklal Marşı’mızı okuyuşumuzu...
- Evlerindeki fazla bilgisayarların içini temizleyerek getirip bize teslim eden “Evde duracağına çocuklar kullansın” diyen insanımızı...
- “Cevabını siz de bilmiyorsunuz ama yine de sorayım; salgın ne zaman biter, okul ne zaman açılır?” diyen binlerce insanı...
- Yarısı “Okullar açılsın”, yarısı “Okullar kapansın” diyen velilere Ziya Hoca’nın bakışlarını...

Ve daha neler neler... Hiçbirini unutmayacağım. Bütün zorluklar gibi umarım bu günleri de gelip geçtiğinde sadece bize kattıkları, kazandırdıkları, öğrettikleriyle hatırlayacağız."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle