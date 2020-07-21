2020 YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte ÖSYM'nin belirlediği tarihler

2020 YÖKDİL/2 sınavı için geri sayım devam ediyor. Adaylar, sınava yönelik hazırlık yaparken bir yandan da sınavın yapılacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, ÖSYM'nin açıkladığı YÖKDİL takvimi..

YÖKDİL/2 sınavı, 13 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar 14 Ocak tarihinde açıklanacak.

Sınav başvuruları 21 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak.