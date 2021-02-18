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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.02.2021 - 11:14 | Son Güncelleme:

2020-YÖKDİL/2 giriş belgeleri yayımlandı

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2020-YÖKDİL/2 giriş belgeleri yayımlandı
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ÖSYM, 28 Şubat’ta yapılacak olan 2020-YÖKDİL/2 için sınava giriş belgelerini erişime açtı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 28 Şubat’ta yapılacak uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2020-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atama işlemlerini tamamladı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2020-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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