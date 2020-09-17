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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 17.09.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

2020-YKS’de ek yerleştirme bugün başlıyor

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2020-YKS’de ek yerleştirme bugün başlıyor
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, 2020-YKS ek yerleştirme kılavuzunu bugün yayımlayacaklarını bildirdi.

Ek yerleştirme tercihleri ise 17-23 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Prof. Dr. Halis Aygün açıklamasında, “Tercihlerinizi 17-23 Eylül tarihlerinde //ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

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